Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Özcan Deniz'den baba yatırım! Kuzey’in geleceği için kesenin ağzını açtı

    Eski eşi Feyza Aktan’dan bir oğlu olan Özcan Deniz, Kuzey’in geleceğini garantilemek için servetlik bir yatırım yaptı. Ünlü sanatçı, Zekeriyaköy’deki bir siteden aldığı beş daire için 37 milyon 500 bin TL ödedi.

    UFUK ÖZCAN
    Baba yatırım

    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016 yılında aşk yaşadığı Feyza Aktan ile evlenmiş, bu evlilikten 2018 yılında da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, daha sonra olaylı şekilde 2019 yolunda boşanmıştı. Şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir birlikteliği olan Özcan Deniz, yatırımlarını da eksik etmiyor. Geçtiğimiz ay 15 sene sonra Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Özcan Deniz, Zekeriyaköy'de bir siteden tam beş tane daire satın almış. En çok kazanan sanatçıların arasında yer alan Özcan Deniz, 7 milyon 500 bin TL'den aldığı beş daire için 37 milyon 500 bin TL ödeme yapmış.

    ÜNLÜLERİN ADRESİ
    Duyduğuma göre de Özcan Deniz'in yatırım yapmasının nedeni oğluymuş. Kuzey'e iyi bir gelecek kurmak isteyen Deniz, bu yatırımları oğlu için yapmış. Bu arada ünlü sanatçının evleri aldığı sitede Nadide Sultan, Soner Sarıkabadayı ve Semih Saygıner gibi ünlüler de oturuyormuş...

    Öte yandan Özcan Deniz, boşandığı ve halen davalık olduğu eski eşi Feyza Aktan'a ödediği aylık 10 bin TL'lik nafakayı çok bulmuş ve "Kadınların çoğu nafaka koparmak için boşanıyor. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun" demişti...

        Kuzey için yatırım yapan ünlü sanatçının konserlerinden 400 bin TL aldığı konuşuluyor.

        Feyza Aktan, Deniz'le oğlunun velayeti için karşı karşıya...

        UYANIK HADiSE!
        Mayıs         ayında sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler Riva'da İbrahim Çelikkol'un eski evine taşınmışlardı. Evli olduğu dönemde eşi Mihri Çelikkol ile bu evde kalan İbrahim Çelikkol, boşanır boşanmaz bu evden taşınmıştı. Hatıralarından kurtulmak isteyen Çelikkol'un evine de Dinçerler ile Hadise talip olmuştu. Hadise ve Mehmet Dinçerler evi gezmiş ve çok beğendikleri için aynı gün evi tutmuşlar. İbrahim Çelikkol'u da arayıp 50 bin TL aylık kira teklifinde bulunmuşlar. Tabii piyasa araştırması yapmadan evini kiraya veren İbrahim Çelikkol, daha sonra öğreniyor ki evinin gerçek kira değeri 100 bin TL'nin üstünde. Fakat 50 bin TL'ye söz verdiği için sözleşmeyi o fiyattan yapıp sözünden dönmüyor...

            Hadise ve Dinçerler, Riva'daki evinin aylık kirasını ucuza getirdi!

            Hadise'nin eşiyle oturduğu ev...

            TAN KANUNLARI!
            Seneler önce Bodrum'a yerleşme kararı alan Tan Taşçı, müzik hayatına da burada devam ediyor. Bodrum'daki evine stüdyo kuran Tan, hayatında da önemli değişikliklere imza attı. Vegan olan Tan Taşçı, daha sonra ise yogaya başladı. Yoga ile hayatını baştan aşağı değiştiren Tan, şimdi de alkollü mekanlarda sahne almama kararı almış. Sadece halk konserleri ve belediye konserlerinde çıkacak olan Tan, kulüp gibi yerlerde artık sahne almayacak. Hayatını "Zeytin Ağacı" filminde Fırat Tanış'ın oynadığı "Zaman bey" gibi baştan aşağı değiştiren Tan Taşçı, artık stresten uzak doğal hayat yaşamaya karar vermiş...
                Sinekle kesintisiz mücadele
                Haberler Saklambaç Özcan Deniz'den baba yatırım! Kuzey’in geleceği için kesenin ağzını açtı
                    SON DAKİKA