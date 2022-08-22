Özcan Deniz'den baba yatırım! Kuzey’in geleceği için kesenin ağzını açtı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016 yılında aşk yaşadığı Feyza Aktan ile evlenmiş, bu evlilikten 2018 yılında da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, daha sonra olaylı şekilde 2019 yolunda boşanmıştı. Şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir birlikteliği olan Özcan Deniz, yatırımlarını da eksik etmiyor. Geçtiğimiz ay 15 sene sonra Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Özcan Deniz, Zekeriyaköy'de bir siteden tam beş tane daire satın almış. En çok kazanan sanatçıların arasında yer alan Özcan Deniz, 7 milyon 500 bin TL'den aldığı beş daire için 37 milyon 500 bin TL ödeme yapmış.