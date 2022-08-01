5 milyon TL’ye evlendiler! Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un yeni adresleri belli oldu

Güzel oyuncu, son dönemde reklamlar ve dijital bir platformdan hatırı sayılır bir gelir elde etti.

SERVETLİK REST

Yıllardır Levent'te iş yeri olan çok ünlü bir medyatik iş insanı, yerine sığmamaya başlamış. Ve yan tarafındaki doktor bir çifte ait, villa için teklif göndermiş. Doktor çift, villanın satılık olmadığını söylemiş. Medyatik iş adamı, kendi gidip 80 milyon TL teklifte bulunmuş. Doktor çift de iş insanına önce Levent'in nasıl kurulduğunu, bulundukları sokağın tarihini ve yaşayan kaliteli insanlarını anlattıktan sonra "İsterseniz biz sizin villanızı alalım" resti çekmiş.