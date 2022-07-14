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    Ebru Şahin ile Cedi Osman balayı rotlarını Çeşme'den, Sakız Adası'na çevirdi

    Balayını Çeşme’de yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman, rotalarını Sakız Adası’na çevirdi. Yeni evli çifte, Yunanistan’da da Çeşme’de olduğu gibi arkadaşları eşlik ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 14 Temmuzz tarihli Saklambaç haberleri...

    Topluca balayına

    Ebru Şahin ile Cedi Osman, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapmıştı. O tarihten beri Çeşme'de olan güzel oyuncu ile NBA'deki gururumuz, dün ise Çeşme'nin hemen karşısındaki Yunan Adası Sakız'a geçti. Ünlü çift, burada da tıpkı Çeşme'de olduğu gibi kalabalık arkadaş grubuyla olmayı tercih etti. Ebru Şahin ile Cedi Osman'a güzel oyuncunun atv'nin sevilen dizisi Destan'daki rol arkadaşı Selim Bayraktar ile sevgilisi Emel Karaköse ve yine Destan'ın oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan eşlik ediyor.



    GÜZEL TATİL
    Ünlü güzeller, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine yaz coşkusu yaşatıyor
    BODRUM ATEŞİ
    Uzun süredir Bali'de olan Irmak Ünal, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. Hemen soluğu Bodrum'da alan güzel oyuncu, kusursuz fiziği ve kırmızı bikinisiyle "Bodrum ateşi" dedirtti.



    FİT ECE
    45 yaşındaki Ece Sükan, önceki gün Çeşme'den yaptığı bu paylaşımla yıllara meydan okuyan formda vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sükan'a "Yıllar sana vız geliyor" mesajları yağdı.



        UZANMIŞIM ŞEZLONGA
        Son dönemin en popüler isimlerinden Melis Sezen, tatil pozlarıyla sosyal medyaya damgasını vurdu. 25 yaşındaki oyuncu, rengarenk bikinisi ve kusursuz fiziğiyle beğeni topladı.



        DURU FEYZA
        Oğlunun babası Özcan Deniz'le bitmek bilmeyen davalarıyla gündemden düşmeyen Feyza Aktan, önceki gün denizden bu karesini paylaştı. Aktan, adeta eski eşine "Ne kaybettiğine dön bak" der gibiydi!



        GÖLGEYE KAÇTI
        İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan, Ege tatilinde sürekli güneşten kaçtı. Şapka ve güneş gözlüğünü de çıkarmayan ünlü oyuncu, plajdan çektiği bu selfie'yi takipçileriyle paylaştı.



            GÖZLER YASMİN'DE
            Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündem olan Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Bodrum tatili sonrası yönünü Çeşme'ye çevirdi. Erbil, önce denize girdi ardından da boy aynasının karşısında kendini çekti. (Ercan AKGÜN)



            TATİLE VAKİT YOK
            Kurban Bayramı'nı konserlerle geçiren Ebru Yaşar, Bodrum ve Kıbrıs'ın ardından Alaçatı'da bir mekanda sahne aldı. Yazlık noktalarda olmasına rağmen tatile vakit bulamayan ünlü şarkıcı, bayram mesaisinden sonra kısa süreli tatil yapacağını söyledi.



            SULU KARŞILAMA
            Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ve yakın arkadaşı solist Aybüke Albere ile vakit geçiren oyuncu Fırat Çelik, bu kez de bir beach'te denize girerken objektiflere takıldı. Kısa süre yüzdükten sonra Albere'nin gelmesini bekleyen Çelik, arkadaşına su fırlatarak 'hoş geldin' karşılaması yaptı.
            (Ercan AKGÜN)


                OLAY İKİLİ EĞLENCEDE
                Önceki akşam Çeşme'de konser veren Kenan Doğulu, her zamanki gibi mekanı tıka basa doldurdu. Doğulu, seyircilere yaş yoklaması yaparak "Aranızda beni 29 yıldır dinleyen kaç kişi varsa elini kaldırsın" diye sorunca konuklar arasında bulunan Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay da el kaldırdı. Aşkları bir dargın bir barışık süren sosyetik güzel ile eski basketbolcu, konserde coştu. (Ercan AKGÜN)



                47'LİK GENÇ KIZ
                Uzun zamandır gazetecilerle bikini fotoğrafı vermemek büyük çaba gösteren güzel oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün bir sitenin iskelesinde leopar desenli tanga şeklindeki bikinisiyle görüntülendi. Eşi Yağmur Atacan ve çocukları Su ile aile saadeti yaşayan 47 yaşındaki güzel oyuncu güzelliği ve fiziği ile göz kamaştırdı. (Evren ABDULLAHOĞLU)



                18'E HIZLI GİRİŞ
                Genç şarkıcı Alper Erözer, 6 senelik müzik kariyerine 42 şarkı ve 2 albüm sığdırdı. 30'un üstünde konser veren Erözer, önceki gün de 18 yaşına bastı. İlk kez bir gece kulübünde konser veren Alper Erözer, "18 yaşıma kadar olan hedeflerimi yerine getirdim asıl şimdi basamağın büyük tarafını çıkmaya başlıyorum ve kendime güvenerek emin adımlarla ilerliyorum" dedi.



                    DOĞAL GÜZEL
                    Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bayramda Sinop'ta ailesini ziyaret eden Turan, başrollerinde Ekin Koç ile yer alacağı filmin çekimleri için Asos'a gideceğini söyledi. Başarılı oyuncunun makyajsız hali ve doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.



                    5'TE 5 YAPTI
                    Bayram tatilinin konser şampiyonu Ersay Üner, bayramın dördüncü gününde de Altınoluk Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Üner, kadın hayranlarının yoğun olduğu gecede "Ben hayatta ne öğrendiysem hepsini kadınlardan öğrendim" sözleriyle büyük alkış aldı.



                    ÜÇ SAATTE 50 ŞARKI
                    Hande Ünsal, bayramın dördüncü gününde Çeşme'de sahne aldı. Kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran Ünsal sahnesine, "Hep mutlu olacağımız nice bayramlar olsun" dilekleriyle başladı.Şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan seslendiren Ünsal, sevenlerinin yoğun isteği üzerine 3 saat sahnede kaldı ve 50 şarkı söyledi.



                        MAVİ ŞIKLIK
                        Funda Arar, bayramın dördüncü gününde Bodrum'da sahne aldı. Konsere göğüs dekolteli mavi elbisesiyle çıkan Arar, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Muhteşem enerjisiyle sahnede bir an olsun yerinde durmayarak harika bir performansa imza atan Arar, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

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                        Haberler Saklambaç Ebru Şahin ile Cedi Osman balayı rotlarını Çeşme'den, Sakız Adası'na çevirdi
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