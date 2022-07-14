Ebru Şahin ile Cedi Osman balayı rotlarını Çeşme'den, Sakız Adası'na çevirdi

Ebru Şahin ile Cedi Osman, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapmıştı. O tarihten beri Çeşme'de olan güzel oyuncu ile NBA'deki gururumuz, dün ise Çeşme'nin hemen karşısındaki Yunan Adası Sakız'a geçti. Ünlü çift, burada da tıpkı Çeşme'de olduğu gibi kalabalık arkadaş grubuyla olmayı tercih etti. Ebru Şahin ile Cedi Osman'a güzel oyuncunun atv'nin sevilen dizisi Destan'daki rol arkadaşı Selim Bayraktar ile sevgilisi Emel Karaköse ve yine Destan'ın oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan eşlik ediyor.
GÜZEL TATİL
Ünlü güzeller, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine yaz coşkusu yaşatıyor
BODRUM ATEŞİ
Uzun süredir Bali'de olan Irmak Ünal, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. Hemen soluğu Bodrum'da alan güzel oyuncu, kusursuz fiziği ve kırmızı bikinisiyle "Bodrum ateşi" dedirtti.
FİT ECE
45 yaşındaki Ece Sükan, önceki gün Çeşme'den yaptığı bu paylaşımla yıllara meydan okuyan formda vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sükan'a "Yıllar sana vız geliyor" mesajları yağdı.