Ebru Şahin ile Cedi Osman balayı rotlarını Çeşme'den, Sakız Adası'na çevirdi

Ebru Şahin ile Cedi Osman, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapmıştı. O tarihten beri Çeşme'de olan güzel oyuncu ile NBA'deki gururumuz, dün ise Çeşme'nin hemen karşısındaki Yunan Adası Sakız'a geçti. Ünlü çift, burada da tıpkı Çeşme'de olduğu gibi kalabalık arkadaş grubuyla olmayı tercih etti. Ebru Şahin ile Cedi Osman'a güzel oyuncunun atv'nin sevilen dizisi Destan'daki rol arkadaşı Selim Bayraktar ile sevgilisi Emel Karaköse ve yine Destan'ın oyuncularından Kanbolat Görkem Arslan eşlik ediyor.