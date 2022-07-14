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    Bodrum'da 75 bin TL'lik kriz çıktı! Rus güzelle, Türk sosyete birbirine girdi

    Bodrum’da 75 bin TL’lik çanta krizi çıktı. Türkbükü’nde bir mağazada 8 çantanın hepsini almak isteyen Rus güzele, Türk sosyetik “İkisi benim” çıkışı yaptı. İki güzel, çantalar yüzünden kapıştı. Olaya mağaza görevlileri el koydu.

    Lüks kapışma

    Bodrum Hermes'te kriz çıktı.



    Türkbükü'ndeki lüks bir otelin içerisinde yer alan mağazaya giren bir Rus güzel, raftaki fiyatı 4.200 Euro olan Herbag model tam 8 çantayı birden almak istedi.



    Aynı anda mağazada olan bir Türk sosyetik ise buna karşı çıkıp yaklaşık değeri 75 bin TL olan çantaların iki rengini kendisi almak istediğini söyledi.



        Rus güzel ile sosyetik arasındaki tartışma, git gide alevlendi.



        Araya giren mağazadaki görevlilerin uzun çabaları sonucunda, 'lüks çanta krizi' tatlıya bağlandı.



        Çantanın ikisini sosyetik güzel alırken; aynı renk ve modeldeki çantalar Rus güzel için görevliler tarafından İstanbul'daki mağazadan Bodrum mağazaya getirtildi.
            İşçiye en az 5.500 TL
            Haberler Saklambaç Bodrum'da 75 bin TL'lik kriz çıktı! Rus güzelle, Türk sosyete birbirine girdi
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