Bodrum'da 75 bin TL'lik kriz çıktı! Rus güzelle, Türk sosyete birbirine girdi

Bodrum Hermes'te kriz çıktı.
Aynı anda mağazada olan bir Türk sosyetik ise buna karşı çıkıp yaklaşık değeri 75 bin TL olan çantaların iki rengini kendisi almak istediğini söyledi.
Bodrum Hermes'te kriz çıktı.
Aynı anda mağazada olan bir Türk sosyetik ise buna karşı çıkıp yaklaşık değeri 75 bin TL olan çantaların iki rengini kendisi almak istediğini söyledi.
Rus güzel ile sosyetik arasındaki tartışma, git gide alevlendi.
Araya giren mağazadaki görevlilerin uzun çabaları sonucunda, 'lüks çanta krizi' tatlıya bağlandı.