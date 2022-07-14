Çeşme’deki kazık aldı başını gitti! En ucuz oda 10 bin TL, sadece gömlek ütületmek ise 2 bin TL





Gezgin Begüm Öztan'ın Bodrum ve Çeşme ile Yunan Adaları'nı kıyaslarken yaptığı şu yorumu, bir kez daha Ege'nin iki gözde tatil beldesindeki kazık fiyatları gündeme getirdi : "Bu fahiş rakamların ve kötü işletmeciliğin enflasyon ile alakası yok. Enflasyon yüzde 500 değil. Ne kadar kazıklarsak o kadar kar diye bakılıyor. İşin özü bu. Ama insanlar salak değil. Herkesin parası değerli. Alaçatı bayramda boşmuş, bu kafayla seneye iki işletmeden biri batar."