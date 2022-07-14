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    Çeşme’deki kazık aldı başını gitti! En ucuz oda 10 bin TL, sadece gömlek ütületmek ise 2 bin TL

    Çeşme’deki kazık aldı başını gitti. Oda kahvaltı en ucuz odası 10 bin TL olan bir otel, sadece bir adet gömlek ütületen müşteriye 2 bin TL fatura çıkarttı. Sosyal medyada yorum yağdı: "Bunkar resmen üşütmüş"

    Üş’ütü’k bunlar

    Sosyal medya, Çeşme ve Bodrum'dan yansıyan fiyatları konuşmaya devam ediyor.



    Gezgin Begüm Öztan'ın Bodrum ve Çeşme ile Yunan Adaları'nı kıyaslarken yaptığı şu yorumu, bir kez daha Ege'nin iki gözde tatil beldesindeki kazık fiyatları gündeme getirdi : "Bu fahiş rakamların ve kötü işletmeciliğin enflasyon ile alakası yok. Enflasyon yüzde 500 değil. Ne kadar kazıklarsak o kadar kar diye bakılıyor. İşin özü bu. Ama insanlar salak değil. Herkesin parası değerli. Alaçatı bayramda boşmuş, bu kafayla seneye iki işletmeden biri batar."



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    Bunun üzerine özellikle Çeşme'deki kazık hikayeleri yine sosyal medyaya düştü.



        Çeşme'deki oda kahvaltı olan butik otelin en ucuz odası 10 bin TL'ye çıktı.



        Otel, plajından günlük yararlandırma bedelini sadece giriş için 3 bin TL olarak belirledi.



        Otel bununla da kalmadı ve bir müşteriye sadece bir adet gömlek ütülenmesi karşılığında 2 bin TL ek fatura çıkarttı.



            Çeşme'deki bir mekanda ithal bir marka dondurmanın topunun da 160 TL'ye satılması da yine sosyal medyada şaşkınlık yarattı.



            Kuru temizleme dahi yapmayan otel. 5 dakikalık gömlek ütüsü için 2 bin TL aldı.

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            Haberler Saklambaç Çeşme’deki kazık aldı başını gitti! En ucuz oda 10 bin TL, sadece gömlek ütületmek ise 2 bin TL
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