Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 180 bin liralık banka borcunu ödemeyince iki adet...





SEZON FİNALİ

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" sezon finaliyle bu akşam atv'de ekrana geliyor. Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiye'lere karşı iyice gözü dönmüştür. Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.



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