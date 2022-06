Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 180 bin liralık banka borcunu ödemeyince iki adet...

ARSLAN GİBİ GELİYOR!

New York Müzik Festivali'nde müzik otoritelerinin ilgisini çeken müzisyen ve piyanist Berk Can Arslan, 'Teslimiyet' şarkısına klip çekti. Şarkısını akustik, organik deephouse ve orientmix tarzlarında besteleyen Arslan, 'Teslimiyet' ile R&B etkisindeki gençleri de yakaladı. Mistik dansçılar ve sahile indirilen piyanosu eşliğinde 'Teslimiyet' adlı yeni single şarkısını kliplendiren Berk Can Arslan, insanın tabiata olan bağlılığının anlatıldığı şarkısını 3 müzikal tarzda bestelediğini açıkladı.