Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 180 bin liralık banka borcunu ödemeyince iki adet...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ile evliliğiyle tanınan Kaya Çilingiroğlu, bankadan aldığı krediyi ödemedi. Futbol yorumcusu da olan Çilingiroğlu'nun ödemediği banka borcu nedeniyle başı derde girdi. Hakkında haciz kararı çıkarılan Çilingiroğlu'nun evine haciz memurları gitti. Çilingiroğlu, önce kendisinde anahtar olmadığını söyledi.
'KAPIYI KIRAR GİRERİZ'
Ancak haciz memurlarının "Kapıyı kırar içeri gireriz" demesi üzerine Kaya Bey, evin güvenliğinde anahtar olduğunu belirtti. Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu'na ait Rolex marka iki saati aldı. Ünlü spor yorumcusunun bankaya borcunun 180 bin lira oluğu öğrenildi.
HABERCİ ENGİN
Engin Akyürek'in başrolünde oynadığı dijital platformda yer alacak Kaçış dizisinin tanıtımı, önceki akşam yapıldı. Projenin hikayesini de kendisi yazan ünlü oyuncu, muhabirlere "Haberin peşinden koşmak, gerçeğin peşinden koşmak çok başkaydı. Ben çocukluğumdan beri savaş muhabirliğine ilgi duymuşumdur. Haber peşinde koşmak, haberin kokusunu almak enteresan, sizi çok iyi anlıyorum" dedi. (Aydın HAMZA)