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    Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 180 bin liralık banka borcunu ödemeyince iki adet...

    Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu 180 bin liralık banka borcunu ödemedi. Bu nedenle icraya verildi. Evine giren haciz memurları iki adet Rolex marka saatini haczetti. İşte sizler için derlediğimiz 11 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Kaya’ya çarptı!

    Ünlü sanatçı Hülya Avşar ile evliliğiyle tanınan Kaya Çilingiroğlu, bankadan aldığı krediyi ödemedi. Futbol yorumcusu da olan Çilingiroğlu'nun ödemediği banka borcu nedeniyle başı derde girdi. Hakkında haciz kararı çıkarılan Çilingiroğlu'nun evine haciz memurları gitti. Çilingiroğlu, önce kendisinde anahtar olmadığını söyledi.



    'KAPIYI KIRAR GİRERİZ'
    Ancak haciz memurlarının "Kapıyı kırar içeri gireriz" demesi üzerine Kaya Bey, evin güvenliğinde anahtar olduğunu belirtti. Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu'na ait Rolex marka iki saati aldı. Ünlü spor yorumcusunun bankaya borcunun 180 bin lira oluğu öğrenildi.



    HABERCİ ENGİN
    Engin Akyürek'in başrolünde oynadığı dijital platformda yer alacak Kaçış dizisinin tanıtımı, önceki akşam yapıldı. Projenin hikayesini de kendisi yazan ünlü oyuncu, muhabirlere "Haberin peşinden koşmak, gerçeğin peşinden koşmak çok başkaydı. Ben çocukluğumdan beri savaş muhabirliğine ilgi duymuşumdur. Haber peşinde koşmak, haberin kokusunu almak enteresan, sizi çok iyi anlıyorum" dedi. (Aydın HAMZA)



        ARSLAN GİBİ GELİYOR!
        New York Müzik Festivali'nde müzik otoritelerinin ilgisini çeken müzisyen ve piyanist Berk Can Arslan, 'Teslimiyet' şarkısına klip çekti. Şarkısını akustik, organik deephouse ve orientmix tarzlarında besteleyen Arslan, 'Teslimiyet' ile R&B etkisindeki gençleri de yakaladı. Mistik dansçılar ve sahile indirilen piyanosu eşliğinde 'Teslimiyet' adlı yeni single şarkısını kliplendiren Berk Can Arslan, insanın tabiata olan bağlılığının anlatıldığı şarkısını 3 müzikal tarzda bestelediğini açıkladı.



        TARZINI KONUŞTURDU!
        Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün menajeriyle Bebek'te bir araya geldi. Giyim tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ergüçlü, süper mini eteği ve uzun kollu sweatshirt'ü ile tarzını yine konuşturdu. Yeni sezon için dizi görüşmelerinin olduğunu ifade eden Ergüçlü, henüz netleşen bir proje olmadığını da söyledi. Tatil için ailesinin yanına Kıbrıs'a gideceğini söyleyen güzel oyuncu, daha sonra işe koyulacağını belirtti. (Aydın HAMZA)



        USTA STARTI VERDİ
        Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej'in düzenlediği yaz turnesinin startını geçtiğimiz akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserle verdi. Evgin, gündüz yağan yağmura rağmen Bursalılar'ın yoğun ilgi gösterdiği konserini "Deli Divane" isimli şarkısıyla açtı. Usta sanatçı şarkılarını 3 bin kişilik coşkulu koro eşliğinde söyledi.



            ŞAŞIRTAN MİSAFİR
            ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, setten paylaştığı fotoğraflarla şaşırttı. Özçivit'in sete gelen baykuşla çekildiği neşeli kareler sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı fotoğraf serisi paylaşımına "Setin bugünkü misafiri. Müthiş bir şey" açıklamasını yazdı.



            KOYU SOHBET
            İki ünlü oyuncu Bade İşçil ile Fırat Çelik önceki akşam özel bir partide bir araya geldi. Galataport'ta yapılan partide koyu bir sohbete dalan ikili, müziğin yüksek volümüne bile aldırış etmeden saatlerce sohbet etti. İşçil ile Çelik'i görenler, birbirlerine çok yakıştırdıkları ikili için "Ortak proje sohbeti mi?" yorumunu yaptı. (Aydın HAMZA)



            GÜLBEN ŞIKIR ŞIKIR
            Bir araba markasının Mersin'de düzenlediği gecede sahne alan Gülben Ergen, Bekir Gökmen imzalı derin yırtmaçlı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Şarkılarıyla konuklarına inanılmaz bir gece yaşattı. Ergen, enerjisiyle de konuklarını mest etti.



                İDDİALI NİL
                Nil Karataş yepyeni şarkısı 'Sensin Galibi' ile bugün sevenleriyle buluşuyor. Karataş, bu şarkıyla kadın-erkek ilişkisinde klişeleri yıktıklarını, bir kadın seviyorsa bunu açıkça söyleyebilmesi gerektiğini dile getirdiğini belirtti ve ekledi: "2022 yazı benim yazım olacak. 7'den 70'e; X, Y, Z kuşaklarının tümüne hitap eden bir şarkı yaptık. Çok sevilecek."



                'GÜL MASALI' GÜN SAYIYOR
                Çekimleri Isparta'da devam eden Gül Masalı dizisinin setinden renkli kareler geldi. atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi; annesinden kalan miras sayesinde geçmişin sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor. Dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.



                GÖKÇE'DEN YAZ HİTİ
                Şimdiye kadar birçok hit şarkıya imza atan Gökçe, yeni teklisi 'Hayat Sana Güzel'i çıkardı. Klip çekimleri Kilyos'ta gerçekleşen şarkının yönetmen koltuğuna ise İdil Dizdar ve Said Dağdeviren oturdu. Gökçe, Hayat Sana Güzel'i şu sözlerle anlattı: "Mutlu mutsuz, zengin fakir, şanslı şanssız elbette hepimiz farklıyız. Fakat, ıslandığımız o yağmur, yüzümüze vuran o rüzgar, aşk, sımsıcak bastığımız o kumlar hep aynılar.



                    SEZON FİNALİ
                    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" sezon finaliyle bu akşam atv'de ekrana geliyor. Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiye'lere karşı iyice gözü dönmüştür. Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.

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                    Haberler Saklambaç Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 180 bin liralık banka borcunu ödemeyince iki adet...
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