Bodrum'da fiyatlarda ipin ucu fena kaçtı! 195 TL'ye lahmacun derken 1300 liralık hamburger çıktı

Geçtiğimiz haftaki köşe yazımda Bodrum'daki hem kira ve ev fiyatlarının artışını yazmış hem de yeme içme fiyatları hakkında biraz da olsa bilgi vermiştim.
Yaz sezonunun başlaması ile ile birlikte fiyatlar biraz daha da netleşmeye başladı.
Geçtiğimiz haftaki köşe yazımda Bodrum'daki hem kira ve ev fiyatlarının artışını yazmış hem de yeme içme fiyatları hakkında biraz da olsa bilgi vermiştim.
Yaz sezonunun başlaması ile ile birlikte fiyatlar biraz daha da netleşmeye başladı.
Daha çok yabancı turistin evinin olduğu ve otel hizmetinden faydalandığı bu ultra lüks mekanda menünün Euro olarak müşteriye sunulmasını anlayabilirim.
Ama fiyatlar TL'ye vurulup bu rakamlara ulaştığında burada hangi Türk keyif yapabilecek onu da düşünmeden edemiyor insan!
TAVUKLU SALATA 1.000 TL
Özlem Ada Şahin, eşi Berkay ve ailesiyle Bodrum'daki bu otelin plajının müdavimi.
Ebru Şallı'nın bu mekanda evi bulunuyor.
Aslıhan Karalar da bu mekanda tatil yapan ünlü isimlerden.
Hande Demir de otelin müdavimi.
MİSS GİBİ SEVGİLİ
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı, geçtiğimiz gün bir kez daha bir araya gelmişlerdi. Kendisini pahalı hediyelere boğduğu konuşulan Sabancı için söylediği "Bir daha asla barışmam" sözünü unutan Korkmaz, 2021 Türkiye Güzeli kardeşi Dilara Korkmaz'ın da kısmetini açtı. Faruk Sabancı'nın en yakın arkadaşı Emre Alp Durmaz isimli iş insanı ile Dilara Korkmaz da flörtleşmeye başlamış. Geçtiğimiz gün birlikte eğlenirken gördüğüm ekibin mutluluklarına diyecek yoktu. Birbirlerini tanıma aşamasında Dilara Korkmaz ile Emre Alp Durmaz'ın ilişkisini en çok destekleyenler de Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı'ymış... Bu arada söylemeden geçmeyeyim; Faruk Sabancı, Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın oğlu.
Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı, bir dargın bir barışık aşk yaşıyor.
Dilara Korkmaz, Emre Alp Durmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.
TEKNİK HATA VERDİ!
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hasan Can Kaya, sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre Selim, Kaya'nın tavrından rahatsız olunca programı iptal etti. Yeni bölümde farklı konuğun yer aldığını gören takipçiler sosyal medyada "Hasan Can neden yayınlanmıyor?" yorumlarında bulundu. İddialara göre ünlü şovmen, programda fazla küfürlü konuşunca İbrahim Selim, bölümü yayınlamama kararı aldı. Bu iddialar üzerine Hasan Can Kaya'ya tepkiler yağdı. Ben de durumun aslını öğrenmek için Kaya'nın menajeriyle konuştum. Kendisi bana konunun tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını söyledi. Elçiye zeval olmaz, ben size ileteyim. Yorum size kalsın...