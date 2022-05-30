Bodrum'da fiyatlarda ipin ucu fena kaçtı! 195 TL'ye lahmacun derken 1300 liralık hamburger çıktı





MİSS GİBİ SEVGİLİ

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı, geçtiğimiz gün bir kez daha bir araya gelmişlerdi. Kendisini pahalı hediyelere boğduğu konuşulan Sabancı için söylediği "Bir daha asla barışmam" sözünü unutan Korkmaz, 2021 Türkiye Güzeli kardeşi Dilara Korkmaz'ın da kısmetini açtı. Faruk Sabancı'nın en yakın arkadaşı Emre Alp Durmaz isimli iş insanı ile Dilara Korkmaz da flörtleşmeye başlamış. Geçtiğimiz gün birlikte eğlenirken gördüğüm ekibin mutluluklarına diyecek yoktu. Birbirlerini tanıma aşamasında Dilara Korkmaz ile Emre Alp Durmaz'ın ilişkisini en çok destekleyenler de Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı'ymış... Bu arada söylemeden geçmeyeyim; Faruk Sabancı, Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın oğlu.