Bodrum'da fiyatlarda ipin ucu fena kaçtı! 195 TL'ye lahmacun derken 1300 liralık hamburger çıktı

TEKNİK HATA VERDİ!

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hasan Can Kaya, sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre Selim, Kaya'nın tavrından rahatsız olunca programı iptal etti. Yeni bölümde farklı konuğun yer aldığını gören takipçiler sosyal medyada "Hasan Can neden yayınlanmıyor?" yorumlarında bulundu. İddialara göre ünlü şovmen, programda fazla küfürlü konuşunca İbrahim Selim, bölümü yayınlamama kararı aldı. Bu iddialar üzerine Hasan Can Kaya'ya tepkiler yağdı. Ben de durumun aslını öğrenmek için Kaya'nın menajeriyle konuştum. Kendisi bana konunun tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını söyledi. Elçiye zeval olmaz, ben size ileteyim. Yorum size kalsın...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN