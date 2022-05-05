Deniz Akkaya ebeveynleri uyararak sosyal medya fenomenlerine taş attı!

Deniz Akkaya, ebeveynleri sosyal medya konusunda uyardı.
Eski sevgilisi Efe Önbilgin'den olan kızının vaktinin büyük kısmını kitap okuyarak geçirdiğini ve 12 yaşındaki Ayşe'nin şimdiden 6 dil bildiğini söyleyen Akkaya, ekledi:
"Beni dijital devrimle tanıştıran kızım ama kendisi sosyal ağlarda asla aktif değil. Çocuğunu sosyal medya fenomeni olsun diye yönlendirmek bir hatadır. Ayşe de fotoğraf çektirmeyi seviyor ama önce kendisine yatırım yapıyor. Saatlerce Tiktok ve Instagram'da vakit geçirmek bu gelişimine izin vermez."