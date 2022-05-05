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    Deniz Akkaya ebeveynleri uyararak sosyal medya fenomenlerine taş attı!

    Deniz Akkaya, üstü kapalı sosyal medya fenomenlerini eleştirdi. Eski manken, “Kızım da dijital çağa ayak uyduruyor ama Tiktok ve Instagram’da saatler geçirmediği için henüz 12 yaşında olmasına rağmen 6 dil biliyor” dedi.

    Sosyal mesaj!

    Deniz Akkaya, ebeveynleri sosyal medya konusunda uyardı.



    Eski sevgilisi Efe Önbilgin'den olan kızının vaktinin büyük kısmını kitap okuyarak geçirdiğini ve 12 yaşındaki Ayşe'nin şimdiden 6 dil bildiğini söyleyen Akkaya, ekledi:



    "Beni dijital devrimle tanıştıran kızım ama kendisi sosyal ağlarda asla aktif değil. Çocuğunu sosyal medya fenomeni olsun diye yönlendirmek bir hatadır. Ayşe de fotoğraf çektirmeyi seviyor ama önce kendisine yatırım yapıyor. Saatlerce Tiktok ve Instagram'da vakit geçirmek bu gelişimine izin vermez."



        Eski manken, tek işi Instagram'da kıyafet linki verip sosyal medya fenomeni olanlara da şu sözleriyle taşını attı:



        "Sosyal medyada kıyafet pazarlamacısı olmak ya da ünlülerin hayatını seyretmek dışında hiçbir emeği ile yeteneği olmayanlar, dijital devrimin bir parçası olamaz. Gelecekte sizi Ayşe'ler yönetecek çünkü onlar sizin anladığınız dijital dünyaya mesafeli."



        Bu arada Deniz Akkaya, kızının bikinili fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştığı için Ayşe'nin babası tarafından dava edilmişti.

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