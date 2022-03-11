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    Demet Özdemir yardımsever kişiliğiyle de gönüllerde taht kurdu! Kenya’da açılan anaokula her ay 10 bin TL...

    Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir, hayranlarının topladıkları bağışlarla Kenya’da açılan anaokuluna her ay düzenli olarak 10 bin TL’lik bağış yapıyor. İşte sizler için derlediğimiz 11 Mart Saklambaç haberleri...

    İyilik ’Demet’i

    Şimdilerde Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir, kalbinin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal sorumluluk projelerinin aranan yüzü olan ve gizli yaptığı yardımlarla bilinen güzel oyuncunun iyiliği, sınırları aştı. Demet Özdemir, bu kez elini 7 bin kilometre öteye uzattı.Hayranlarının geçtiğimiz aylarda kendisi adına açtığı 'Demet's Kinder Garten' isimli anaokulu karşısında çok duygulanan güzel oyuncu, oradaki her bir çocuğu sahiplendi. Demet Özdemir, her ay okul için 10 bin TL'lik bağışta bulunarak da Kenyalı miniklerin her türlü ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor.



    EN GÜZEL RENK
    Oyuncu Bergüzar Korel, Londra'da kızıyla böyle poz verdi. Leyla'nın yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: "İster prenses ol kızım, ister kovboy... İster tütüyle dolaşıp bale yap, ister kamyonla kepçeyle inşaat... Hayallerinin de, özgürlüğün de rengi sensin. Sen en güzel renklerin ta kendisisin..."



    HOŞ BİR SEDA
    Ünlü şarkıcı Seda Üren, önceki gün Nişantaşı'nda İtalya rüzgarı estirdi. Milano'dan aldığı şemsiyesiyle objektiflere poz veren iki çocuk annesi Üren, "Formumu dünyaya getirdiğim iki oğluma, güzelliğimi de beni hiç üzmeyen eşime borçluyum" dedi.



        BABA TEBRİK
        Araştırmacı gazeteci Tülay Demir Oktay'ın merakla beklenen kitabı Annemin Sesi, Turkuvaz Kitap etiketiyle çıktı. Kanyon D&R'da yapılan lansmana katılan Orhan Gencebay, Oktay'a tebriklerini iletirken kitap imzalatmayı da ihmal etmedi.



        GECE TURU
        Tolga Sarıtaş, önceki gece Asmalımescit'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Modacı sevgilisi Zeynep Mayruk ile mekana gelen oyuncu, gazetecilerin karşısına tek çıkmayı tercih etti. (Doğan SAVAŞ)



        GÜZEL YATIRIM
        Ceyda Düvenci de ticarete atılan ünlüler kervanına katıldı. Güzel oyuncu, yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi sonunda gerçekleştirdi. Düvenci, içeriğinde sentetik katkı ve koruyucu madde bulunmayan, %100 doğal cilt bakım ürünlerini satışa çıkarttı.



            AŞK DESTEĞİ
            Son dönemin yıldız isimlerinden Melisa Aslı Pamuk, önceki gün yüzü olduğu iç giyim firmasının davetindeydi. Beyaz takımıyla göz kamaştıran güzel oyuncuyu, sevgilisi Mustafa Mert Koç da yalnız bırakmadı. (Aydın HAMZA)



            MÜTHİŞ FİNAL
            Lider Şahin, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Rezil Rüsva'yı babası Selami Şahin'in sürpriz düeti eşliğinde beğeniye sunuyor. Hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Şahin, "Babam muhteşem sesiyle şarkının sonuna imzasını attı" dedi.



            ALTAY CEHENNEM ÇUKURUNDA!
            ATV'nin başarılı dizisi Yalnız Kurt'un bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek olan bölümünde yine nefesler tutulacak. Mira'nın verdiği görevi yerine getirmek üzere Kafkasya'daki bir hapishaneye giren Altay, kurtarması gereken kişiyi arar! 5 numaraya ulaşabilmek ve yoluna devam edebilmek için bu zorlu görevin üstesinden gelmek zorundadır. Bunun için her türlü riski göze alır.



                ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ
                Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 85'inci bölümüyle reyting ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #BirDevletHayali etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan dizi, reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu.
                Kuruluş Osman 85. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,47 izlenme oranı ve %26,57 izlenme payı, AB'de %8,49 izlenme oranı ve %21,32 izlenme payı 20+ABC1'de %11,43 izlenme oranı ve %25,05 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Son bölümde Osman Bey, ezeli düşmanı Vezir Alemşah'ı infaz etti, Sultan Mesud'la da köprüleri attı.

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                Adı Sevgi fragman
                Haberler Saklambaç Demet Özdemir yardımsever kişiliğiyle de gönüllerde taht kurdu! Kenya’da açılan anaokula her ay 10 bin TL...
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