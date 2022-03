Demet Özdemir yardımsever kişiliğiyle de gönüllerde taht kurdu! Kenya’da açılan anaokula her ay 10 bin TL...

Şimdilerde Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir, kalbinin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal sorumluluk projelerinin aranan yüzü olan ve gizli yaptığı yardımlarla bilinen güzel oyuncunun iyiliği, sınırları aştı. Demet Özdemir, bu kez elini 7 bin kilometre öteye uzattı.Hayranlarının geçtiğimiz aylarda kendisi adına açtığı 'Demet's Kinder Garten' isimli anaokulu karşısında çok duygulanan güzel oyuncu, oradaki her bir çocuğu sahiplendi. Demet Özdemir, her ay okul için 10 bin TL'lik bağışta bulunarak da Kenyalı miniklerin her türlü ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor.