Demet Özdemir yardımsever kişiliğiyle de gönüllerde taht kurdu! Kenya’da açılan anaokula her ay 10 bin TL...





ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 85'inci bölümüyle reyting ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #BirDevletHayali etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan dizi, reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu.

Kuruluş Osman 85. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,47 izlenme oranı ve %26,57 izlenme payı, AB'de %8,49 izlenme oranı ve %21,32 izlenme payı 20+ABC1'de %11,43 izlenme oranı ve %25,05 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Son bölümde Osman Bey, ezeli düşmanı Vezir Alemşah'ı infaz etti, Sultan Mesud'la da köprüleri attı.



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