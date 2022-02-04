'Kuruluş Osman', reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 80'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Efsane dizi; Tüm Kişiler'de %12,61 izlenme oranı ve %27,61 izlenme payı, AB'de %10,77 izlenme oranı ve %25,72 izlenme payı 20+ABC1'de %12,72 izlenme oranı ve %27,56 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapım olmayı bir kez daha başardı.

Kuruluş Osman'da Konya'da kendisine kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, nihayet Vezir Alemşah'la hesaplaştı! '#KutluDevlet' etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizide Osman Bey, Vezir Alemşah'ın kendisine Şeyh Edebalı'nın dergahında kurduğu tuzağı ise tersine çevirdi. Osman Bey, Söğüt'teki handa kıstırdığı Vezir Alemşah'tan hesap sordu.