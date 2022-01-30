Atv'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt" tüm kategorilerde zirvede

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan "Yalnız Kurt" yayınlanmaya başladığı ilk dakikalardan itibaren sosyal medyada Türkiye gündemine girerek, en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yerini aldı.
#YalnızKurt etiketi, Twitter Türkiye trending topic listesine girdi ve uzun bir süre 1.sıradaki yerini korudu. Yalnız Kurt ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,08 izlenme oranı ve %17 izlenme payı, AB'de %6,47 izlenme oranı ve %15,36 izlenme payı 20+ABC1'de %7,83 izlenme oranı ve %16,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapım oldu.
Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı dizinin yönetmenliğini Çağatay Tosun üslendi.