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Yalnız Kurt dizisinde teröristbaşı Fetullah Gülen'e gönderme: Amerikan ajanı Fettah Dahhak insan beyni yiyen bir yılandır

Başrollerini Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han'ın paylaştığı, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt, ilk bölümüyle izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin ilk bölümünde FETÖ elebaşı hain Fetullah Gülen'e yapılan gönderme geceye damgasını vurdu. Teröristbaşının 'Fettah Dahhak' olarak adlandırıldığı sahnede "Fettah Dahhak, Amerikan ajanıdır. Etrafındakiler vaiz diye bilir" ifadeleri geceye damgasını vurdu.

28.01.2022 22:52 - Son Güncelleme: 28.01.2022 23:11
Yalnız Kurt dizisinde teröristbaşı Fetullah Gülen’e gönderme: Amerikan ajanı Fettah Dahhak insan beyni yiyen bir yılandır

Türkiye'nin merakla beklediği Yalnız Kurt dizisi bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

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Yalnız Kurt dizisinde teröristbaşı Fetullah Gülen’e gönderme: Amerikan ajanı Fettah Dahhak insan beyni yiyen bir yılandır

Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt dizisinde Fetullahçı Terör Örgütü lideri hain Fetullah Gülen'e yapılan gönderme geceye damgasını vurdu.

Yalnız Kurt dizisinde teröristbaşı Fetullah Gülen’e gönderme: Amerikan ajanı Fettah Dahhak insan beyni yiyen bir yılandır

FETÖ ELEBAŞINA GÖNDERME
Teröristbaşının dizide Fettah Dahhak olarak adlandırıldığı sahnelerde, Dahhak'ın (FETÖ) kendini din kisvesi adı altında saklanmış bir Amerikan ajanı olduğunun altı çizildi.

Yalnız Kurt dizisinde teröristbaşı Fetullah Gülen’e gönderme: Amerikan ajanı Fettah Dahhak insan beyni yiyen bir yılandır

Fettah Dahhak'ın bir kukla olduğu ve diğer kuklalar gibi büyük kuklacıya bağlı olduğu işaret edildi.

Yalnız Kurt dizisinde teröristbaşı Fetullah Gülen’e gönderme: Amerikan ajanı Fettah Dahhak insan beyni yiyen bir yılandır

PEKİ NEDEN DAHHAK?
Fetullahçı Terör Örgütü lideri hain Fetullah Gülen'in Fettah Dahhak olarak adlandırılması tüm dikkatleri üzerine topladı.

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