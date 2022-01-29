Yalnız Kurt birinci bölümüyle zirvede! 28 Ocak 2022 reyting sonuçlarına Yalnız Kurt imzası! 3 kategoride de reytingin kralı
Başrollerini Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han'ın paylaştığı, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle hem ekrana hem de sosyal medyaya damgasını vuran Yalnız Kurt, 28 Ocak akşamı Twitter'da trendler arasında yer aldı. 28 Ocak 2022 Cuma akşamının reyting sonuçları açıklandı. AB ve total reyting sıralamasında, atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.
ATV ekranlarının yeni dönem dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle bu cuma saat 20:00'de izleyici ile buluştu. Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun var. Yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme aldı.
Yalnız Kurt ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,08 izlenme oranı ve %17 izlenme payı, AB'de %6,47 izlenme oranı ve %15,36 izlenme payı 20+ABC1'de %7,83 izlenme oranı ve %16,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan "Yalnız Kurt" yayınlanmaya başladığı ilk dakikalardan itibaren sosyal medyada Türkiye gündemine girerek, en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yerini aldı.