İletişim Uzmanı Yelda Kırçuval ünlülerin sosyal medya gerçeklerini anlattı! "En doğal Hande ve Serenay..."





ANAOKULU AÇIYOR

Ünlü şarkıcı Haluk Levent önceki akşam Cihangir'de arkadaşları ile akşam yemeği yedi. Sosyal medyaya ara verdiğini söyledi. Daha çok sosyal projelere vakit ayırdığını belirtti. "Maltepe'de bir anaokulu açma projemiz var. Bu nedenle biraz bu işe odaklanmış durumdayım" dedi.

(Doğan SAVAŞ)