İletişim Uzmanı Yelda Kırçuval ünlülerin sosyal medya gerçeklerini anlattı! "En doğal Hande ve Serenay..."

Televizyoncu ve iletişim uzmanı Yelda Kırçuval, sosyal medyanın yanıltıcı olduğunu söyledi. "İnanılmaz filtreler ve photoshoplar ile fotoğraflar paylaşıyoruz. Sonra yüz yüze gelince aa sen miydin oluyoruz?" dedi. Ünlülerin sosyal medya hallerini ise şöyle değerlendirdi: Sosyal medyayı görsel olarak en doğal kullanan isimler Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ve Hadise. Şeyma Subaşı da görselleri çok iyi seçenlerden… Sosyal medyayı iyi yönetemeyen ünlüler de var. Örneğin Hülya Avşar. Seda Sayan ise hem kendine hem arkadaşlarına uyguladığı abartı filtrelerle gündemde kalıyor. Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Serdar ortaç da adapte olamayanlardan… Gülben Ergen ise dijitale dahil olma çabasını hiç azaltmıyor, sisteme dahil oluyor.
BOYUN FITIĞI OLDU
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Fulya'da bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Kameraları görünce "Çok çirkinim. Bu halde çekmeyin" diyerek gazetecilere takıldı. Sağlık durumu sorulan Akalın, boyun fıtığı olduğunu söyledi. "Sağa sola dönemiyorum. Boynum tutuldu. Tedavi göreceğim" açıklaması yaptı. (Aydın HAMZA)
ANAOKULU AÇIYOR
Ünlü şarkıcı Haluk Levent önceki akşam Cihangir'de arkadaşları ile akşam yemeği yedi. Sosyal medyaya ara verdiğini söyledi. Daha çok sosyal projelere vakit ayırdığını belirtti. "Maltepe'de bir anaokulu açma projemiz var. Bu nedenle biraz bu işe odaklanmış durumdayım" dedi.
(Doğan SAVAŞ)