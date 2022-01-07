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    İletişim Uzmanı Yelda Kırçuval ünlülerin sosyal medya gerçeklerini anlattı! "En doğal Hande ve Serenay..."

    İletişim uzmanı Yelda Kırçuval ünlülerin sosyal medya halini çıkardı: En doğalı Hande ve Serenay. En fazla filtre kullanan ise Seda Sayan. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Filtre fitne çıkarır

    Televizyoncu ve iletişim uzmanı Yelda Kırçuval, sosyal medyanın yanıltıcı olduğunu söyledi. "İnanılmaz filtreler ve photoshoplar ile fotoğraflar paylaşıyoruz. Sonra yüz yüze gelince aa sen miydin oluyoruz?" dedi. Ünlülerin sosyal medya hallerini ise şöyle değerlendirdi: Sosyal medyayı görsel olarak en doğal kullanan isimler Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ve Hadise. Şeyma Subaşı da görselleri çok iyi seçenlerden… Sosyal medyayı iyi yönetemeyen ünlüler de var. Örneğin Hülya Avşar. Seda Sayan ise hem kendine hem arkadaşlarına uyguladığı abartı filtrelerle gündemde kalıyor. Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Serdar ortaç da adapte olamayanlardan… Gülben Ergen ise dijitale dahil olma çabasını hiç azaltmıyor, sisteme dahil oluyor.



    BOYUN FITIĞI OLDU
    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Fulya'da bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Kameraları görünce "Çok çirkinim. Bu halde çekmeyin" diyerek gazetecilere takıldı. Sağlık durumu sorulan Akalın, boyun fıtığı olduğunu söyledi. "Sağa sola dönemiyorum. Boynum tutuldu. Tedavi göreceğim" açıklaması yaptı. (Aydın HAMZA)



    ANAOKULU AÇIYOR
    Ünlü şarkıcı Haluk Levent önceki akşam Cihangir'de arkadaşları ile akşam yemeği yedi. Sosyal medyaya ara verdiğini söyledi. Daha çok sosyal projelere vakit ayırdığını belirtti. "Maltepe'de bir anaokulu açma projemiz var. Bu nedenle biraz bu işe odaklanmış durumdayım" dedi.
    (Doğan SAVAŞ)



        LONDRA'DA KLİP
        Oyuncu Çiğdem Batur, kadına şiddete karşı farkındalık adına yeni bir çalışma yaptı. "Lambaya Püf De" adlı şarkıya Londra'da klip çekti. Tüm dijital platformlarda yer alan şarkının klibi büyük beğeni topladı. Klibin yönetmen koltuğuna ise Çiğdem Batur ve Kamer Demir oturdu.



        HAVALI KONSER
        Rap'çi Uriel, yeni yılı sahnede karşıladı. Almanya'daki özel bir partide sahneye çıktı. Konser alanına özel uçakla gitti. Pilot Frank Cosari yönetiminde Aschaffenburg'den havalanan uçak, Uriel'e heyecan dolu dakikalar yaşattı.



        EVLİLİKTE KRİZ VAR
        Selen Görgüzel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Görgüzel'e yılbaşı sahnesini eşi Hamdi Alkan'ın izlememesi soruldu. Güzel şarkıcı, "Hamdi Bey'in annesi biraz rahatsız, Antakya'da onlarla olmayı tercih etti" dedi. Selen Görgüzel'in "Evlilikte sorunlar mı var?" şeklindeki soruya ise sessiz kalması kafa karıştırdı. (Aydın HAMZA)



            'MUTLUYUZ'
            Yunanistan tatilinden dönen Merve Oflaz ve iş insanı sevgilisi Allen Hakko, önceki gün Etiler'de el ele görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen çift, "2022'de sizden mutlu haber alır mıyız?" sorusuna "Biz zaten böyle de çok mutluyuz arkadaşlar" cevabı verdi. (Aydın HAMZA)



            2 ÖĞÜN PELİN
            PelinKarahan, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir hayli zayıflayan oyuncu, "10 kilo verdim. Her sabah kalkıp spor yapıyorum. İki öğün yemek yiyorum. Bir gün çok yediysem diğer gün az yiyorum" diye konuştu. (Aydın HAMZA)



            SÜTTEN AĞZI YANDI
            Bestemsu Özdemir, Nişantaşı'ndaydı. Yeni yıla yeni bir ilişkiyle giren oyuncu, "Sevgilimin adı Türker" dedi. Bir dönem mekan açan Özdemir, "O bilmediğim bir işti. Sütten ağzım yandı" diyerek ticaret hayatının hüsranla bittiğini dile getirdi. (Aydın HAMZA)



                EYŞAN'LA GEZDİ
                Şarkıcı Alişan, önceki gün yeğeni Eyşan ile Etiler'de AVM turundaydı. Mağazaları dolaşan sanatçı, gazetecilerle de ayak üstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. (Doğan SAVAŞ)



                TUVANA'LI 'GECELER'
                Oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, yeni single çalışması "Geceler"i beğeniye sundu. Sözü ve müziği Tuvana Türkay, düzenlemesi ise Muammer Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan şarkının klibini Ecem Gündoğdu yönetti. Türkay'ın yeni çalışması tüm dijital platformlarda yayında!



                YASEMİN MORARDI
                Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte alışverişe çıktığını belirten sosyetik güzel, sokak stili ile yine göz kamaştırdı. Özilhan'ın elindeki morluklar dikkatlerden kaçmadı. (Aydın HAMZA)



                    DEV ORKESTRA
                    İstanbul Strings Orkestrası; Ajda Pekkan, Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık gibi isimlerin yıllardır güvendiği tek yaylı orkestra oldu. Hüseyin Kemancı, Şenol Arkun, Mert Kemancı ile Özgür Arkun, İstanbul String Quartet ile yaylı dörtlü icrasında klasik ve etnik müziğin harmanlandığı bir ilki, Match Müzik Prodüksiyon etiketiyle yayınladı. "Hayal" ismini taşıyan eserde klasik yaylı dörtlü anlayışını Türk stili ile birleştirerek dünyada bir ilke imza atıldı.



                    'HES KODU' BOYNUNDA
                    Soner Arıca, "Kamyon" isimli yeni single'ı ile Duygu Atakan'ın programına konuk oldu. Kolye alarak boynunda taşıdığı HES kodu ile şaşırtan sanatçı, "Gerçekten çok rahat oluyor. Öneririm ama dileğim bir an önce virüsten kurtulmamız" dedi.

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                    Haberler Saklambaç İletişim Uzmanı Yelda Kırçuval ünlülerin sosyal medya gerçeklerini anlattı! "En doğal Hande ve Serenay..."
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