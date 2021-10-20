Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten güzellik tüyoları!

Özellikle cilt temizliğine önem veren oyuncu, haftada bir gün mutlaka kil maskesi yapmalarını önerdi. Saçları için de doğal yağlar kullandığını belirten Çevik, doğal güzelliğin de önemine dikkat çekti.
RÜYA GİBİ KONSER
Can Bonomo, geçtiğimiz akşam Beşiktaş IF Performance Hall'da konser verdi. Sahneye yakın arkadaşı Demet Evgar'ı davet etti. "Rüyamda Buluttum"u birlikte seslendirdi. İkili mekanı dolduran kalabalığa coşkulu anlar yaşattı.
GÜZEL BULUŞMA...
La casa de papel'in "Berlin"i Pedro Alonso, önceki gün oyuncu Saruhan Hünel ile buluştu. İkili, Türkiye'deki dizi sektörü hakkında konuştu. Kitabı 'Filipo'nun Kitabı"nı Hünel için imzalayan Alonso, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.