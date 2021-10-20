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    Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten güzellik tüyoları!

    İlayda Çevik, Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde Dizi TV'ye önemli açıklamalar yaptı. İşte haberin detayları ve 20 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    İlayda’dan güzellik tüyoları!

    Özellikle cilt temizliğine önem veren oyuncu, haftada bir gün mutlaka kil maskesi yapmalarını önerdi. Saçları için de doğal yağlar kullandığını belirten Çevik, doğal güzelliğin de önemine dikkat çekti.

    RÜYA GİBİ KONSER
    Can Bonomo, geçtiğimiz akşam Beşiktaş IF Performance Hall'da konser verdi. Sahneye yakın arkadaşı Demet Evgar'ı davet etti. "Rüyamda Buluttum"u birlikte seslendirdi. İkili mekanı dolduran kalabalığa coşkulu anlar yaşattı.

    GÜZEL BULUŞMA...
    La casa de papel'in "Berlin"i Pedro Alonso, önceki gün oyuncu Saruhan Hünel ile buluştu. İkili, Türkiye'deki dizi sektörü hakkında konuştu. Kitabı 'Filipo'nun Kitabı"nı Hünel için imzalayan Alonso, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

        DÜZENLİ SPOR!
        Başarılı sanatçı Altay, önceki gün eşi Gülsüm Biber ile birlikte yürüyüşe çıktı. Pandemi sürecinde iki defa Coronavirüs geçiren sanatçı, "Hepimiz fırsat buldukça spor yapmalı ve sağlığımıza dikkat etmeliyiz" dedi.

        ASLINA GERİ DÖNDÜ
        Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yeni saç imajı ile dikkat çeken Bekiroğlu, eski haline geri döndü. Köpeği ile yürüyüş yapan güzel sanatçı, kendisini görüntüleyen muhabirlere gülümseyerek poz verdi.

        ALKIŞLAR BURAYBURAY'A
        Şarkıcı Buray, KerkiSolfej organizasyonu kapsamında Açıkhava Tiyatrosu Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Buray şarkıları kadar çevreci sözleriyle de dikkat çekti. "İklim krizi sorunu var. Yangınlar, seller, hep bunun yüzünden ve buna birlikte dur dememiz lazım" dedi.

            'ÇOK YANLIŞ GELDİNİZ'
            Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde önceki akşam Cem Adrian müzikseverlerle buluştu. Adrian, "Artık son açık hava konserleri ama gördüğüm kadarıyla soğuktan korkan insan pek yok. Repertuvarımızda hiç eğlenceli şarkımız bulunmuyor. Eğlenmek için geldiyseniz çok yanlış geldiniz" diyerek esprili bir şekilde seyircisini selamladı.

            ALIŞVERİŞ TURU
            Sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz gün oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. 42 yaşındaki ünlü mankenin fit görünümü ve spor stili tüm gözlerin üzerinde toplanmasına neden olurken, Şıkel'in mutluluğu ise dikkatlerden kaçmadı.

            ORDU'NUN YENİ YÜZÜ
            Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Ordu 5. Kısa Film Yarışması 22 / 23 / 24 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Festival komitesi, toplumsal konuları ele alan filmler ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Zuhal Olcay'ı ağırlayacak. Zuhal Olcay, 23 Ekim'de kendisinin oynadığı "Hiçbiryerde" filmi ile festivali açacak... Ordu 5. Kısa Film Yarışması bu yıl Zuhal Olcay'a ithaf edildi.

                AİLE SAADETİ
                Şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ve kızları Arya ile birlikte geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Yemek için Meos balık restoranını tercih eden Şahin ailesi keyifli dakikalar geçirdi.

                ADELE'DEN REKOR
                19 Kasım'da yeni albümü "30"u hayranlarıyla buluşturacak olan 15 Grammy ödüllü dünyaca ünlü sanatçı Adele, SONY MÜZİK etiketiyle Cuma günü albümden yayınladığı ilk şarkısı "Easy On Me" ile rekor kırmaya devam ediyor. Şarkı 3 günde 73 milyon kişi tarafından izlendi.

                ANNE VE ÇOCUKLARIN FESTIVALİ
                Buse Terim'in kadın girişimcilerle birlikte düzenlediği annelere özel festival Baby On The Fest, bu yıl üçüncü kez gerçekleşiyor. La Roche Posay'in ana sporluğundaki "Baby on The Fest by Buse Terim" 22-23 Ekim'de Maximum Uniq İstanbul'da anne ve çocukları bekliyor. Alışverişin yanı sıra eğitici ve öğretici konulara da yer veren Baby on The Fest'te Ceyda Düvenci moderatörlüğünde çok önemli söyleşiler olacak.
                    CHP’nin içi fokur fokur!
                    Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten güzellik tüyoları!
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