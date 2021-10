Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten güzellik tüyoları!

ANNE VE ÇOCUKLARIN FESTIVALİ

Buse Terim'in kadın girişimcilerle birlikte düzenlediği annelere özel festival Baby On The Fest, bu yıl üçüncü kez gerçekleşiyor. La Roche Posay'in ana sporluğundaki "Baby on The Fest by Buse Terim" 22-23 Ekim'de Maximum Uniq İstanbul'da anne ve çocukları bekliyor. Alışverişin yanı sıra eğitici ve öğretici konulara da yer veren Baby on The Fest'te Ceyda Düvenci moderatörlüğünde çok önemli söyleşiler olacak.