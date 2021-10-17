Can Yaman İtalyan güzellerin canını yakıyor! Diletta Leotta 'İlk görüşte aşktı' dedi itiraf etti

İtalya'da şöhret olan Can Yaman, güzellerin canını yakmaya devam ediyor. İtalyan spiker Diletta Leotta'ya aşk yaşayan Yaman, sevgilisine evlilik teklifi yapmış hatta İstanbul'a getirerek ailesiyle tanıştırmıştı.
Herkes ilişkinin ciddi olduğunu düşünürken yakışıklı oyuncu, sessiz sedasız, başka bir güzelle yakınlaştı. Yaman'ın İtalya'nın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Francesca Chillemi ile aşk dedikodusu ortaya çıktı.
BARIŞMAK MI İSTİYOR?
Güzel oyuncunun Yaman'a attığı aşk bakışları hafızalarda yer edinirken Diletto Leotta'dan ilginç bir hamle geldi. Eski sevgilisini unutamayan İtalyan spiker, ayrılık sonrası şu itiraflarda bulundu: "İlk görüşte aşktı, çabuk biten bir peri masalıydı. Hala aşığım, geri dönmeyi umuyorum. Umarım yeniden başlayabilir…"