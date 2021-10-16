Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkında ilk kriz Murat Dalkılıç yüzünden yaşandı! Gamze Erçel müstakbel eniştesini kızdırdı

Yakışıklı oyuncunun, sevgilisinin ablasıyla arasına mesafe koymaya başladığı ve artık bir araya gelmemeye özen gösterdiği de konuşulanlar arasında. Hande Erçel'in de sevgilisine "İnsanların ilişkilerine karışamam. Benim için önemli olan sensin. Kim kiminle görüşüyorsa görüşsün" dediği öğrenildi.