Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüme özel kutlama!

Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları ve ekibi 200. bölümü kutlamak için bir araya geldi. Ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti.

Konuşma yapan Oktay Kaynarca, şunları söyledi: "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun gururunu yaşıyoruz. Seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz."

YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER

UĞUR Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

Dizi, yeni bölümleriyle her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.