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    Şarkıcı Zara beyaz sahne elbisesi ile şov yaptı! Hem göze hem kulağa hitap etti

    Yalıkavak Bodrum Günay’da sahne alan Zara, dinleyicilerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. İşte haberin detayları ve 4 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Zara rüzgarı!

    Yalıkavak Bodrum Günay'da sahne alan Zara, dinleyicilerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Ünlü şarkıcı beyaz kostümüyle hem göze hem kulağa hitap etti.

    YOĞUN ÖZGE
    Podyumların gözde ismi Özge Ulusoy önceki gün Zorlu AVM'deydi. Arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan güzel model, yeni sezona yepyeni projelerle ve yoğun bir tempoyla başlayacağını söyledi.

    100 BİNLİK BULUŞMA
    Son teklisi "Sarhoş Gibiyim"in ardından turneye çıkan Koray Avcı, konserden konsere koştu. Şarkıcı, 1 haftayı verdiği 4 konserle tamamladı. 100 bin kişiyle birlikte şarkılarını seslendiren Avcı, 3 bin km'lik yol katetti.

        MURAT'LI AÇILIŞ
        Aşk hayatında yüzü gülen Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün Kayseri'ye gitti. Sevilen popçu, Hollanda'da yaşayan iş kadını Filiz Sağır'ın sahibi olduğu Filiz Gold Beauty Estetik ve Güzellik Merkezi'nin açılışına katıldı.

        GERİ SAYIM BAŞLADI!
        atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"in ikinci sezonu için geri sayım başladı. Dizinin ilk tanıtımı, büyük heyecan yarattı. Yeni bölümden sahnelerin yer aldığı tanıtım, sosyal medyayı salladı. You- Tube'da 24 saat olmadan 1 milyondan fazla izlenip rekora imza attı. Trendler listesinde 2. sıraya çıktı. Reyting rekortmeni dizinin yeni sezon ilk bölümü ise 11 Eylül akşamı atv'de başlıyor...

        BIR DIZI BULUŞMA
        Banu Zorlu ve Mehmet Ali Erbil, Arnavutköy Atlas Balık'ta buluştu. İkiliye Zorlu'nun senarist annesi Yasemen Zorlu da eşlik etti.

            Banu Zorlu, yeni dizi projesi için Mehmet Ali Erbil'le anlaştığını açıkladı.

            GÜZEL HABBAR
            İsveçli             müzik grubu Abba, 40 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Voyage isimli 10 şarkıdan oluşan bir albüm hazırladığı belirtildi. Albüm, Kasım'da piyasada...

            IVANA UÇTU
            Modacı İvana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı işletmeci Sezer Dermenci ile soluğu Yunan Adaları'nda aldı. Komşu'nun sahillerinde havalara uçarak sevgilisine pozlar veren 41 yaşındaki İkoncan, "Aşk İvana'yı uçurdu" dedirtti.

                TERS FULYA
                Oyuncu Fulya Zenginer, tatil sezonunu geç açtı. Pandemi nedeniyle tatilini yaz sonuna bırakan 32 yaşındaki oyuncu, önceki gün Ege sahillerinden renkli pozlar verdi. Zenginer, karesine "Tatile çıkmak için herkesin dönmesini bekledik" notunu düştü.

                EN GÜZEL HEDİYE
                Tuğba Yurt, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Doğum günü olduğunu belirten Yurt, "Her sanatçının hayalidir burada sahne almak. Bana da doğum günümde nasip oldu. Bundan daha güzel bir hediye düşünemiyorum" dedi.

                AVM GEZGİNİ
                Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu AVM'de öğle yemeği yedi. Güzel sunucu daha sonra ise soluğu İstinyePark'ta aldı. Esmersoy, "AVM gezgini" dedirtti.

                    JUNIOR CEDİ!
                    Ebru Şahin aşkıyla magazin dünyasında ön plana çıkmaya başlayan Cedi Osman'a kardeş geldi! Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, önceki gün oğlu Cem Cano'nun doğum gününü paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

                    CEM CANO PETEKKAYA
                    Cem Cano'nun, NBA yıldızı Cedi Osman'a benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Petekkaya'nın oğlunu görenler, "Cedi zannettik", "Resmen kopya kardeşlik" "Babasının oğlu" gibi yorumlar yapıldı.
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                    Haberler Saklambaç Şarkıcı Zara beyaz sahne elbisesi ile şov yaptı! Hem göze hem kulağa hitap etti
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