Şarkıcı Zara beyaz sahne elbisesi ile şov yaptı! Hem göze hem kulağa hitap etti

Yalıkavak Bodrum Günay'da sahne alan Zara, dinleyicilerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Ünlü şarkıcı beyaz kostümüyle hem göze hem kulağa hitap etti.
YOĞUN ÖZGE
Podyumların gözde ismi Özge Ulusoy önceki gün Zorlu AVM'deydi. Arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan güzel model, yeni sezona yepyeni projelerle ve yoğun bir tempoyla başlayacağını söyledi.
100 BİNLİK BULUŞMA
Son teklisi "Sarhoş Gibiyim"in ardından turneye çıkan Koray Avcı, konserden konsere koştu. Şarkıcı, 1 haftayı verdiği 4 konserle tamamladı. 100 bin kişiyle birlikte şarkılarını seslendiren Avcı, 3 bin km'lik yol katetti.