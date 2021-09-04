Şarkıcı Zara beyaz sahne elbisesi ile şov yaptı! Hem göze hem kulağa hitap etti

EN GÜZEL HEDİYE

Tuğba Yurt, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Doğum günü olduğunu belirten Yurt, "Her sanatçının hayalidir burada sahne almak. Bana da doğum günümde nasip oldu. Bundan daha güzel bir hediye düşünemiyorum" dedi.