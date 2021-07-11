Aşk kaç beden giyer! Kaan Yıldırım - Çağla Şıkel aşkından sonra Hadise, Mehmet Dinçerler ile görüntülendi

Çok değil daha iki ay öncesine kadar evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım ikilisi, özel hayatlarıyla dudak uçuklattı! 25 gün önce ilişkilerini bitiren ünlü çiftten, arka arkaya gelen aşk haberleri herkesi şaşkına çevirdi. İlk olarak önceki gün Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in sürpriz aşkı ortaya çıktı. Herkes bu yeni ilişkiyi konuşurken bir bomba haber de Hadise'den geldi.