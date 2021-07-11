Aşk kaç beden giyer! Kaan Yıldırım - Çağla Şıkel aşkından sonra Hadise, Mehmet Dinçerler ile görüntülendi

Çok değil daha iki ay öncesine kadar evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım ikilisi, özel hayatlarıyla dudak uçuklattı! 25 gün önce ilişkilerini bitiren ünlü çiftten, arka arkaya gelen aşk haberleri herkesi şaşkına çevirdi. İlk olarak önceki gün Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in sürpriz aşkı ortaya çıktı. Herkes bu yeni ilişkiyi konuşurken bir bomba haber de Hadise'den geldi.
ÜNLÜ GÜZEL SEVİYOR
Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel, Çeşme'de görüntülenirken bir gün sonra da Bodrum'da Hadise sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının, Gloria Jean's Coffees Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Daha önce Hande Erçel, Asena Atalay ve birçok ünlü güzelle kısa süreli aşklarıyla bilinen Dinçerler ve Hadise önceki akşam Bodrum'da görüntülendi.
GÖZLER KONUŞTU
Mekana el ele geldikleri söylenen Hadise ve Dinçerler'in birbirine attıkları aşk bakışları objektiflere takıldı. Mutluluğu başka kollarda bulan Hadise ve Kaan Yıldım'ın jet hızıyla yeni ilişkiye yelken açması ise popçunun "Aşk Kaç Beden Giyer?" şarkısını akılları getirdi.