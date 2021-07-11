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    Aşk kaç beden giyer! Kaan Yıldırım - Çağla Şıkel aşkından sonra Hadise, Mehmet Dinçerler ile görüntülendi

    Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel aşkından sonra bir bomba da Hadise cephesinden geldi. Güzel popçu, kalbini iş insanı Mehmet Dinçerler’e kaptırdı. Daha önce Hande Erçel, Asena Atalay ve birçok ünlü güzelle kısa süreli aşklarıyla bilinen Dinçerler ve Hadise önceki akşam Bodrum'da görüntülendi.

    Aşk kaç beden giyer

    Çok değil daha iki ay öncesine kadar evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım ikilisi, özel hayatlarıyla dudak uçuklattı! 25 gün önce ilişkilerini bitiren ünlü çiftten, arka arkaya gelen aşk haberleri herkesi şaşkına çevirdi. İlk olarak önceki gün Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in sürpriz aşkı ortaya çıktı. Herkes bu yeni ilişkiyi konuşurken bir bomba haber de Hadise'den geldi.



    ÜNLÜ GÜZEL SEVİYOR
    Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel,     Çeşme'de görüntülenirken bir gün sonra da Bodrum'da Hadise sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının, Gloria Jean's Coffees Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Daha önce Hande Erçel, Asena Atalay ve birçok ünlü güzelle kısa süreli aşklarıyla bilinen Dinçerler ve Hadise önceki akşam Bodrum'da görüntülendi.



    GÖZLER KONUŞTU
    Mekana el ele geldikleri söylenen Hadise ve Dinçerler'in birbirine attıkları aşk bakışları objektiflere takıldı. Mutluluğu başka kollarda bulan Hadise ve Kaan Yıldım'ın jet hızıyla yeni ilişkiye yelken açması ise popçunun "Aşk Kaç Beden Giyer?" şarkısını akılları getirdi.



        CAMİA KÜÇÜK TRAFİK BÜYÜK
        Hadise'nin eski aşkı Kaan Yıldırım'la şimdiki aşkı Çağla Şıkel, sık sık davetlerde bir araya geliyordu. Bakalım küçük camiada yaşanan bu aşk trafiği, önümüzdeki günlerde ne getirecek.




        Birbirine çok yakıştırılan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılığı hayranlarını çok üzdü.

        GÜNDEM OLDULAR

        Aşk kaç beden mi giyer? Bence 100 XXL.

        Hadise, ayrılık sonrası kahve keyfi yapıyor.

        Yapma Hadise, çok mu Şeyma Subaşı izliyorsun?



        Bunlar aşk kelimesini kirletiyor.

        Aşk hiç bir zaman bu kadar ucuzlamamıştı.

        Kaan Yıldırım'ın disine Hadise'den jet yanıt.

        Hadise, şanslı attan inip ata binmiş.
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        Haberler Saklambaç Aşk kaç beden giyer! Kaan Yıldırım - Çağla Şıkel aşkından sonra Hadise, Mehmet Dinçerler ile görüntülendi