Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Merakla beklenen açıklama Çağla'dan geldi
Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Magazin camiasında herkesi şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Hadise ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı, ikilinin defalarca Çeşme'de eğlenirken görüldüğü ileri sürüldü. Aşk iddiasının doğru olup olmadığı akıllarda soru işareti bırakırken, Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım arasındaki yaş farkı da merak edilen bir diğer konu. İşte Hadise'den ayrıldıktan sonra adı farklı kişilerle anılan Yıldırım'la ilgili Şıkel'in çevresine yaptığı açıklama...
ÇAĞLA ŞIKEL İLE KAAN YILDIRIM AŞK MI YAŞIYOR?
Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.