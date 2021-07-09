Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Merakla beklenen açıklama Çağla'dan geldi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Magazin camiasında herkesi şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Hadise ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı, ikilinin defalarca Çeşme'de eğlenirken görüldüğü ileri sürüldü. Aşk iddiasının doğru olup olmadığı akıllarda soru işareti bırakırken, Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım arasındaki yaş farkı da merak edilen bir diğer konu. İşte Hadise'den ayrıldıktan sonra adı farklı kişilerle anılan Yıldırım'la ilgili Şıkel'in çevresine yaptığı açıklama...

09.07.2021 16:20 - Son Güncelleme: 09.07.2021 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





