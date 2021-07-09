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Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Merakla beklenen açıklama Çağla'dan geldi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Magazin camiasında herkesi şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Hadise ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı, ikilinin defalarca Çeşme'de eğlenirken görüldüğü ileri sürüldü. Aşk iddiasının doğru olup olmadığı akıllarda soru işareti bırakırken, Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım arasındaki yaş farkı da merak edilen bir diğer konu. İşte Hadise'den ayrıldıktan sonra adı farklı kişilerle anılan Yıldırım'la ilgili Şıkel'in çevresine yaptığı açıklama...

09.07.2021 16:20 - Son Güncelleme: 09.07.2021 16:27
Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Merakla beklenen açıklama Çağla'dan geldi

ÇAĞLA ŞIKEL İLE KAAN YILDIRIM AŞK MI YAŞIYOR?

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

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Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Merakla beklenen açıklama Çağla'dan geldi

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Sosyal medya sayfası Gossippasta'nın aşk iddiasına göre, şimdilerde tatil için Çeşme'de olan Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel, bir mekanda samimi şekilde eğlendi. Çift daha önce de başka bir mekanda bir araya gelmişti.

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Merakla beklenen açıklama Çağla'dan geldi

"KAAN ARKADAŞIM"

Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği konuşuldu.

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Merakla beklenen açıklama Çağla'dan geldi

7 yıl şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında 2 erkek çocuğu var.

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşk bombası patladı gözler Hadise'ye çevrildi! Merakla beklenen açıklama Çağla'dan geldi

Hadise ile ilişkisini noktalayan Kaan Yıldırım'ın ve Çağla Şıkel'in yaşları merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları ve Kaan ile Çağla arasındaki yaş farkı...