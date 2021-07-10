Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım ilk kez yan yana! 'Sadece arkadaşız' diyen Çağla ve Kaan Hadise bombayı patlatınca görüntü verdi

Yılın aşk bombaları üst üste patladı... Hadise ve Kaan Yıldırım'ın büyük aşkları bir süre önce bitmişti. Çiftin evlenmesi beklenirken gelen ayrılık haberi herkesi şok etmiş, ayrılık sebebi olarak Hadise-Reza Zarrab yasak aşkı olarak gösterilmişti. Çiftin ayrılmasının ardından peş peşe bombalar patladı. İlk haber Kaan Yıldırım cephesinden geldi. Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiaları bir anda gündeme bomba gibi düştü. Bu haberin üzerinden 24 saat geçmeden bir diğer bombaysa Hadise cephesinden geldi. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le samimi bir şekilde eğlenirken görüntü verdi. Şimdi sıra Hadise-Kaan Yıldırım- Çağla Şıkel-Mehmet Dinçerler aşk sarmalının 3.raundunda. Bu kez görüntü veren taraf Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım...

10.07.2021 15:28 - Son Güncelleme: 10.07.2021 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





