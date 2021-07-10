Hadise'ye yeni şok! Eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel Çeşme'de yakınlaştı

Magazin dünyası önceki gün şok bir dedikoduyla çalkanlandı. İddianın kahramanları 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım ve 42 yaşındaki güzel sunucu Çağla Şıkel'di. Popçu Hadise ile evliliğe giden ilişkisini geçtiğimiz hafta sonlandıran Kaan Yıldırım, ayrılık sonrasında tatile çıkmıştı. Çeşme'ye giden yakışıklı oyuncunun, burada güzel sunucu Çağla Şıkel'le yakınlaştığı konuşuldu.

SESSİZLİK SÜRÜYOR

Instagram sayfası Gossippasta'nın iddiasına göre Yıldırım ve Şıkel, geçtiğimiz gün Alaçatı'da Korto isimli mekandaydı. İkili, 1 gün sonra da Before'da arkadaş gruplarıyla birlikte eğlendi. Mekandaki kalabalığı rağmen oldukça samimi görüntüler sergileyen Şıkel ile Yıldırım'ın, son günlerde sık sık bir araya gelmesi ise aşk dedikodularını güçlendirdi. 2 çocuğuyla birlikte tatil yapan Çağla Şıkel'in yakın çevresine "Kaan'la sadece arkadaşız" dediği öğrenilirken, ikili aşk iddialarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

YILLARDIR KALBİ BOŞ

İki çocuğuyla birlikte Çeşme'de kiraladığı evde kalan Çağla Şıkel'in yıllardır hayatında kimse yok. Güzel sunucu, bakalım aşk orucunu oyuncu Kaan Yıldırım'la bozacak mı?

HADİSE DEFTERİ KAPANDI

Kaan Yıldırım, Hadise'nin Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası karşısında sevgilisinin yanında durmuştu. Ancak ikilinin aşkı sürpriz bir şekilde bitmişti.