Maça Kızı, kazıkta sınır tanımadı! Cep yakan fiyatlar...

Bir zamanlar Ege'nin küçük bir kasabasıydı. Adı sadece şarkılarda vardı... "Nerden başlasak nasıl anlatsak"tı... Ancak Bodrum, sosyetenin keşfetmesiyle zenginlerin akınına uğradı.
Hal böyle olunca yurdum insanının orta halli lezzetleri sınıf atladı! Lahmacun ve ayran sosyetik beach'lerde satılmaya başladı.
Maça Kızı adlı mekan geçen yaz lahmacunu 78 tl'ye sattı. Bu yıl ise fiyatları neredeyse ikiye katladı.
Tavuk salatası 210 TL, ufak su 40 TL, 1 porsiyon patates cipsi 80 TL, Türk kahvesi ise 40 TL'den satıldı. Maça Kızı'nda yemek yiyen bir grup tam 26 bin TL ödeme yaptı. 3 bin TL servis bedeli alındı.
İşte duyanları şoke eden o fiyatlar.
TAVUK SALATASI:...........210 TL
MİNERALLİ SU:.................42 TL
Ice coffee AMERİCANO:.45 TL
1 double espresso:..........72 TL
MAÇA KIZI BURGER:.......175 TL
KOLA:...............................56 TL