Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Maça Kızı, kazıkta sınır tanımadı! Cep yakan fiyatlar...

    Bodrum’daki Maça Kızı, kazıkta sınır tanımadı! Tavuk salatasına 210 TL, ufak suya 40 TL yazdı! 26 bin TL’lik hesaptan ise 3 bin TL servis bedeli alınd!

    Maça kızığı!

    Bir zamanlar Ege'nin küçük bir kasabasıydı. Adı sadece şarkılarda vardı... "Nerden başlasak nasıl anlatsak"tı... Ancak Bodrum, sosyetenin keşfetmesiyle zenginlerin akınına uğradı.

    Hal böyle olunca yurdum insanının orta halli lezzetleri sınıf atladı! Lahmacun ve ayran sosyetik beach'lerde satılmaya başladı.



    Maça Kızı adlı mekan geçen yaz lahmacunu 78 tl'ye sattı. Bu yıl ise fiyatları neredeyse ikiye katladı.

    Tavuk salatası 210 TL, ufak su 40 TL, 1 porsiyon patates cipsi 80 TL, Türk kahvesi ise 40 TL'den satıldı. Maça Kızı'nda yemek yiyen bir grup tam 26 bin TL ödeme yaptı. 3 bin TL servis bedeli alındı.




    İşte duyanları şoke eden o fiyatlar.

    TAVUK SALATASI:...........210 TL
    MİNERALLİ SU:.................42 TL
    Ice coffee AMERİCANO:.45 TL
    1 double espresso:..........72 TL
    MAÇA KIZI BURGER:.......175 TL
    KOLA:...............................56 TL

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tosuncuğun sorgusu bitti
    Haberler Saklambaç Maça Kızı, kazıkta sınır tanımadı! Cep yakan fiyatlar...