Maça Kızı, kazıkta sınır tanımadı! Cep yakan fiyatlar...

Bir zamanlar Ege'nin küçük bir kasabasıydı. Adı sadece şarkılarda vardı... "Nerden başlasak nasıl anlatsak"tı... Ancak Bodrum, sosyetenin keşfetmesiyle zenginlerin akınına uğradı.



Hal böyle olunca yurdum insanının orta halli lezzetleri sınıf atladı! Lahmacun ve ayran sosyetik beach'lerde satılmaya başladı.