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    tasarımı 649 liralık terlikler için sabah erken saatlerde kuyruğa giren 'dan isyan

    , tasarımı 649 liralık terlikler için sabah erken saatlerde kuyruğa girdi. Eli boş dönen güzel manken, karaborsacılara ateş püskürdü. Mağaza önündeki kalabalığı paylaşan Özge Ulusoy'a terlik kalmadı.

    Karaborsa isyanı!

    Adidas'ın rapçi Kanye West tasarımları olan Yeezy model ayakkabı ve terlikler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi gördü.

    Önceki gün lide terlikler 649 liradan satışa çıktı. Manken da sabah erken saatlerde soluğu mağaza önünde aldı.

    Ancak sınırlı sayıda gelen Yeezy terliklerden Ulusoy'a kalmadı.

    Güzel model de Instagram'dan isyan etti:

    "Yeezy kuyruğu. Yaktın bizi Kanye. Kapıda kalabalık halde sıra bekleyip toplu alıp sonra karaborsa yapanlar sayesinde elimiz boş döndük."

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