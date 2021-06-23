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'İsyan etti' Kanye West tasarımı 649 liralık terlikler için kuyruğa giren Özge Ulusoy'dan Karaborsa isyanı!

'İsyan etti' Kanye West tasarımı 649 liralık terlikler için kuyruğa giren Özge Ulusoy'dan Karaborsa isyanı!
23.06.2021 15:44
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Özge Ulusoy, Kanye West tasarımı 649 liralık terlikler için sabah erken saatlerde kuyruğa girdi. Eli boş dönen güzel manken, karaborsacılara ateş püskürdü. Mağaza önündeki kalabalığı paylaşan Özge Ulusoy'a terlik kalmadı.


Adidas'ın rapçi Kanye West tasarımları olan Yeezy model ayakkabı ve terlikler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi gördü.

Önceki gün Yeezy Slide terlikler 649 liradan satışa çıktı. Manken Özge Ulusoy da sabah erken saatlerde soluğu mağaza önünde aldı.

Ancak sınırlı sayıda gelen Yeezy terliklerden Ulusoy'a kalmadı.

Güzel model de Instagram'dan isyan etti:

"Yeezy kuyruğu. Yaktın bizi Kanye. Kapıda kalabalık halde sıra bekleyip toplu alıp sonra karaborsa yapanlar sayesinde elimiz boş döndük."

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