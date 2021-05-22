





'BENİM FİYATLAR MAKUL'

Kendi işlettiği Akyarlar'daki beach'inde ise fiyatların makul olduğunu söyleyen Cem Özer, fahiş fiyatları bile bile ödeyenleri de eleştirdi. Ünlü oyuncu, "Bu hesapları ödeyenleri de anlamıyorum. Bir lahmacun ile ayrana vermesinler dünya para. Aklı olan kazıklanmaz" diyerek bilinçsizce para harcayanları da topa tuttu. Bu arada pandemiyle birlikte Bodrum'da artan kiralık ve satılık ev fiyatları, mekanlara da yansıdı. Lahmacun ve ayran fiyatıyla gündemdeki yerini koruyan Türkbükü'ndeki Maça Kızı, bu yıl beach'e giriş ücretini 750 lira artı yüzde 13 de servis bedeli olarak bekledi. Yani özellikle Maça Kızı'nın iskelesinden denize girmek istiyorsanız aşağı yukarı 1000 TL ödemeniz zorunlu…