Üç yıldır Bodrum'da beach işleten Cem Özer, son yıllarda özellikle Türkbükü gibi popüler yerlerde artan yeme/içme fiyatlarıyla ilgili konuştu. Astronomik fiyatların mal sahiplerinden kaynaklandığını söyleyen ünlü sanatçı, şöyle dedi: "Bu yukarıdan, mal sahibinden başlayan bir fırsatçılık… Adam diyor ki 'Burada kıymetli yerim var; bu kirayı veren gelsin'. Düşünmüyor ki bu adam ne satacak da sana bu kirayı verecek? O yüzden her sene el değiştiriyor mekanlar."
'BENİM FİYATLAR MAKUL'
Kendi işlettiği Akyarlar'daki beach'inde ise fiyatların makul olduğunu söyleyen Cem Özer, fahiş fiyatları bile bile ödeyenleri de eleştirdi. Ünlü oyuncu, "Bu hesapları ödeyenleri de anlamıyorum. Bir lahmacun ile ayrana vermesinler dünya para. Aklı olan kazıklanmaz" diyerek bilinçsizce para harcayanları da topa tuttu. Bu arada pandemiyle birlikte Bodrum'da artan kiralık ve satılık ev fiyatları, mekanlara da yansıdı. Lahmacun ve ayran fiyatıyla gündemdeki yerini koruyan Türkbükü'ndeki Maça Kızı, bu yıl beach'e giriş ücretini 750 lira artı yüzde 13 de servis bedeli olarak bekledi. Yani özellikle Maça Kızı'nın iskelesinden denize girmek istiyorsanız aşağı yukarı 1000 TL ödemeniz zorunlu…
BODRUM YİNE YAKACAK!
Türkbükü'ndeki No: 81 Hotel'in plajına gitmek isterseniz giriş ücreti 450 lira. Artı yüzde 10 servis bedeli de cabası… Aynı sahildeki Divan Hotel'in giriş ücreti 750 lira. Bunun 400 lirası yiyecek ile içecek, 350 lirası da giriş ücreti olarak belirlenmiş. "Ben bir ay buradan denize girmek istiyorum" derseniz de aylık loca kirası 32 bin lira. Yine Bodrum'daki The Edition Hotel'de 500, Cape Bodrum'da 350 lira, Caresse Hotel ve Susona Hotel'de de sahile giriş ücreti 500 TL olarak belirlenmiş…