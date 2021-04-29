Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında "şiddet ve velayet" davasıyla başlayan büyük gerilim, artarak devam ediyor. Karşılıklı davaların açıldığı krizde son söz Özcan Deniz'deydi… Ünlü sanatçı, velayeti annesinde olan oğlundan 10 gündür haber alamadığı iddiasıyla dün savcılığa suç duyurusunda bulundu.
"Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum. Onlar bende kalsın" diyen Özcan Deniz, ekledi: "Oğlumun bugün doğum günü. Oğlumu ayda 4 kere görüyorum. Bu ne benim için ne de oğlum için yeterli değil." Ünlü sanatçı, şiddet iddiaları için ise "Hepsinin cevaplarını alacaksınız" yanıtı verdi.