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    Baba panik! eski eşi ’dan şikayetçi oldu…

    , velayeti annesinde olan oğlundan 10 gündür haber alamadı. Büyük panik yaşayan şarkıcı, dün soluğu savcılıkta alıp kendisini şiddetle suçlayan eski eşi ’dan şikayetçi oldu…

    Baba panik!

    Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında "şiddet ve velayet" davasıyla başlayan büyük gerilim, artarak devam ediyor. Karşılıklı davaların açıldığı krizde son söz Özcan Deniz'deydi… Ünlü sanatçı, velayeti annesinde olan oğlundan 10 gündür haber alamadığı iddiasıyla dün savcılığa suç duyurusunda bulundu.



    "Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum. Onlar bende kalsın" diyen Özcan Deniz, ekledi: "Oğlumun bugün doğum günü. Oğlumu ayda 4 kere görüyorum. Bu ne benim için ne de oğlum için yeterli değil." Ünlü sanatçı, şiddet iddiaları için ise "Hepsinin cevaplarını alacaksınız" yanıtı verdi.



    GÖRÜNTÜLER TEDİRGİN ETTİ
    Deniz, kendisi için "Hamileyken bile bana şiddet uyguladı" iddiasında bulunan eski eşi Feyza Aktan'a karşı dava açmış ve oğlunun velayetini istemişti.

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    Haberler Saklambaç Baba panik! Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan’dan şikayetçi oldu…