



"Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum. Onlar bende kalsın" diyen Özcan Deniz, ekledi: "Oğlumun bugün doğum günü. Oğlumu ayda 4 kere görüyorum. Bu ne benim için ne de oğlum için yeterli değil." Ünlü sanatçı, şiddet iddiaları için ise "Hepsinin cevaplarını alacaksınız" yanıtı verdi.