Emina Jahovic, 2018'de boşandığı Mustafa Sandal'a "Nafakamı ödemiyor" diyerek açtığı davayla gündem olmuştu. Musti'nin aylık 25 bin TL'lik nafakayı uzun zamandır ödemediğini iddia eden Sırp şarkıcı, ünlü popçuyu iki oğluyla da ilgilenmemekle suçlamıştı.
Musti'nin de bunun üzerine çocukların velayetini almak için dava açacağı iddia edilmişti.
Ancak Mustafa Sandal, geri adım atıp davasından vazgeçti. Musti, şimdi ise yeni bir davayla eşinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir çalışmadığını söyleyen Musti, 25 bin TL'lik nafakanın 10 bin TL'ye düşürülmesi talebinde bulunacak. Emina Jahovic'in ise bu teklifi sıcak bakmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.