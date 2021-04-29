



DOSTLARINA ŞOK MESAJLAR

Öte yandan boşanma davası açılmadan hemen önce Fatoş Altınbaş, kendisine cephe alan sosyetik arkadaşlarına yasak aşk iddiasının tamamen Yasemin Çağlar'ın uydurması olduğunu söyleyen bir mesaj attı. Mesajında Yasemin Hanım'ın sırf yüklü tazminat almak için yasak aşk yalanını uydurduğunu söyleyen Fatoş Hanım, "Mustafa Çağlar, bu yalanı gazetecilere anlattı. Benim onurumla oynadılar" dedi. Geçtiğimiz hafta Burak Bey'le çekilen karesi sonrasında ise aşkı kabul eden Fatoş Altınbaş, "Evliyken aşk yaşamadık. Dostluğumuz sonradan aşka dönüştü" açıklaması yaptı. Ancak Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, kendilerini savunurken ihanete uğradıkları iddia edilen Yasemin Hanım ile Emir Bey'e söz verilmemesi "Bakalım onlar konuşursa neler söyleyecek!" yorumları yaptırdı…







DÖRDÜ BİR ARADA

Burak Kaya da Yasemin Çağlar ile 13 yıllık evliliğini Temmuz 2020'de noktaladı.