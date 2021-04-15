Atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan, dün iki yaşına bastı. Özçivit, kutlama pozlarının altına "Sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun adamım" diye yazdı.

Evcen de fotoğraflara "Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun.. İyi ki doğdun canım oğlum" notu düştü.

Gözde çift, Karan'ın doğum günü için hediye yerine bağış yapılmasını istemişti. Özçivit ile Evcen'in bu anlamlı çağrısına kulak veren sevenleri de Kelebek Çocuklar'dan Koruncuk Vakfı'na kadar birçok yardım kuruluşuna bağış yaptı. Duygulanan Evcen, "Size ne kadar teşekkür etsek az" mesajını paylaştı.