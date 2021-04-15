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    ile ’in oğlu Karan dün iki yaşına bastı

    ile ’in oğlu, dün iki yaşına bastı. Sevenleri gözde çiftin ‘hediye yerine yardım’ çağrısına kulak verip Karan adına dünyanın dört bir yanındaki minikler için bağış yaptı.

    Karan güldürdü

    Atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan, dün iki yaşına bastı. Özçivit, kutlama pozlarının altına "Sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun adamım" diye yazdı.

    de fotoğraflara "Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun.. İyi ki doğdun canım oğlum" notu düştü.

    Gözde çift, Karan'ın doğum günü için hediye yerine bağış yapılmasını istemişti. Özçivit ile Evcen'in bu anlamlı çağrısına kulak veren sevenleri de Kelebek Çocuklar'dan 'na kadar birçok yardım kuruluşuna bağış yaptı. Duygulanan Evcen, "Size ne kadar teşekkür etsek az" mesajını paylaştı.

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    Haberler Saklambaç Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğlu Karan dün iki yaşına bastı