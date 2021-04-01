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Haberler Saklambaç ATV bereketi! Bir Zamanlar Çukurova seyircisi Kozan Kalesi’ne akın etti

akşamlarına damgasını vuran 'ölümsüz aşkının unutulmaz mekanı, büyük rağbet görüyor!Eşsiz manzarası ile dikkat çekenpek de kullanılmayan en üst köşesi, belediyenin kararı ile halkın kullanımına açıldı.' severler tıpkı dizideki gibi kahvelerini yudumlayarak manzaranın tadını çıkarıyor.