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    bereketi! seyircisi ’ne akın etti

    seyircisi, dizide sık sık karşılarına çıkan ’ne akın etti. Büyük rağbet üzerine kalenin kapalı olan bölümü, belediye kararıyla ziyarete açıldı.

    ATV bereketi
    Perşembe akşamlarına damgasını vuran 'Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ve Hünkar'ın ölümsüz aşkının unutulmaz mekanı Kozan Kalesi, büyük rağbet görüyor!



    Eşsiz manzarası ile dikkat çeken Kozan Kalesi'nin pek de kullanılmayan en üst köşesi, belediyenin kararı ile halkın kullanımına açıldı. 'Bir Zamanlar Çukurova' severler tıpkı dizideki gibi kahvelerini yudumlayarak manzaranın tadını çıkarıyor.




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    Haberler Saklambaç ATV bereketi! Bir Zamanlar Çukurova seyircisi Kozan Kalesi’ne akın etti