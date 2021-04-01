Perşembe akşamlarına damgasını vuran 'Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ve Hünkar'ın ölümsüz aşkının unutulmaz mekanı Kozan Kalesi, büyük rağbet görüyor!
Eşsiz manzarası ile dikkat çeken Kozan Kalesi'nin pek de kullanılmayan en üst köşesi, belediyenin kararı ile halkın kullanımına açıldı. 'Bir Zamanlar Çukurova' severler tıpkı dizideki gibi kahvelerini yudumlayarak manzaranın tadını çıkarıyor.
Eşsiz manzarası ile dikkat çeken Kozan Kalesi'nin pek de kullanılmayan en üst köşesi, belediyenin kararı ile halkın kullanımına açıldı. 'Bir Zamanlar Çukurova' severler tıpkı dizideki gibi kahvelerini yudumlayarak manzaranın tadını çıkarıyor.