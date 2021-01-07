Şarkıcı Demet Akalın, yeni bir skandala imza attı. 48 yaşındaki Akalın, geçtiğimiz gün annesi Şenay Akalın'a bir araba aldı. Akalın, Passat marka otomobil için 600 bin TL harcadı. Gösteriş meraklısı olan şarkıcı, hediyesini 9.7 milyon takipçili hesabından duyurdu.

Akalın, paylaşımına da "Annem güle güle gez" notunu yazdı. Ancak bu paylaşım büyük yankı uyandırdı. Binlerce kişi, şarkıcının aldığı arabayı paylaşmasını "Görgüsüzlük" olarak yorumladı.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ O PAYLAŞIMLAR

Hayırlı olsun inşallah. Ama böyle şov yapmana gerek var mıydı?

Hediyeyi herkese duyurmanız çok ayıp.

Yine Demet Akalın, yine gösteriş ve yine görgüsüzlük. Artık klasikleşti.

Her şeyi milletin gözüne sokmayı çok seviyor! Görmemişlik denir buna.

Artık bıkmadınız mı bu gösterişten?

İşiniz gücünüz insanlara hava atmak.