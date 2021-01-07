Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun evliliği, geçen yıl hüsranla bitti. Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayma suçundan ceza alan Şarapçıoğlu, yine kirli defterleri açtı.
Genç kadın, eski eşinin ailesi tarafından takılan 59 bin TL'lik Rolex saatin sertifikasını bile istediğini söyledi.
Oyuncu Berk Oktay ile avukat Merve Şarapçıoğlu, geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde yollarını ayırdı.
Ancak ikilinin arasındaki sular bir türlü durulmadı.
Genç kadın, Oktay'ın boşanmadan mutfaktaki su sebilinden salondaki gazeteliğe ve kasadaki düğün takılarına kadar her şeyi aldığını açıkladı.
Şarapçıoğlu, düğünlerinde ailesinin Berk Oktay'a Rolex marka saat hediye ettiğini de söyledi.
FATURA HESABI SORDULAR
Genç kadının iddiasına göre Oktay, şimdi de bu saatin sertifikasını mahkeme yoluyla istedi.
Rolex markasının Daytona modeli olan saatin fiyatı ise dudak uçuklattı.
Saatin piyasa değerinin tamı tamına 59 bin TL olduğu anlaşıldı.
Öte yandan Merve Hanım, evli oldukları dönemde Berk Oktay'ın babasının kendisini arayıp "Elektrik ve televizyon faturaları neden yüksek geliyor?" diye hesap sorduğu da iddia etti.