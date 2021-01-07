Saatin piyasa değerinin tamı tamına 59 bin TL olduğu anlaşıldı.

Öte yandan Merve Hanım, evli oldukları dönemde Berk Oktay'ın babasının kendisini arayıp "Elektrik ve televizyon faturaları neden yüksek geliyor?" diye hesap sorduğu da iddia etti.