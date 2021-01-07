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    Akıncı ilk bölümüyle milyonların gönlünde taht kurmayı başardı! Herkes 'ın kıyafetine odaklandı

    ’nin yeni dizisi Akıncı, ilk bölümüyle milyonların gönlünde taht kurmayı başardı. Başrol ’ın giydiği kostüm ise ’daki süper kahramanlarla çalışan tasarımcılar tarafından hazırladı.

    Akıncı'ya Hollywood dokunuşu

    Türkiye, Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı ve kısa sürede gönüllerde taht kuran Akıncı karakterini konuşuyor. Hilal'in Savaşçısı Akıncı, sembolüyle özdeşleşen kostümüyle her çatışmanın içine giriyor.

    Tüm mücadelesini onunla veriyor; aynı zamanda kostümü sayesinde kimliğini gizliyor. Türkiye'nin kahramanı olan Akıncı, savaşçı ruhunu yansıtan ve Hollywood'un ünlü kahramanlarını aratmayan bir görsellikle izleyiciyle buluşuyor.

    Ergün Gündüz'ün tasarladığı kostüm; Hollywood'da birçok süper kahramanla çalışan Fransız Parallel Life Studios firması tarafından özel olarak üretildi.

    Tasarımcılar, sıkça Türkiye'ye gelerek Şükrü Özyıldız ile özel provalar gerçekleştirdi. Türkiye'de bugüne kadar hiç kullanılmamış bir kumaş da bu kostüm için özel olarak üretildi.

    HUZUR BANA İYİ GELİYOR


    Ünlü oyuncu, GQ Türkiye ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Huzur bana iyi geliyor. Bu hayata geldik, doğduk, buradayız ve öleceğiz, hayatın kıymetini bilmemiz gerekiyor. İnsanız ve her duygu insan için. Başarı, kariyer önemli ama hırs varsa onu dengelemek gerekiyor."
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    Haberler Saklambaç Akıncı ilk bölümüyle milyonların gönlünde taht kurmayı başardı! Herkes Şükrü Özyıldız'ın kıyafetine odaklandı