Türkiye, Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı ve kısa sürede gönüllerde taht kuran Akıncı karakterini konuşuyor. Hilal'in Savaşçısı Akıncı, sembolüyle özdeşleşen kostümüyle her çatışmanın içine giriyor.
Tüm mücadelesini onunla veriyor; aynı zamanda kostümü sayesinde kimliğini gizliyor. Türkiye'nin kahramanı olan Akıncı, savaşçı ruhunu yansıtan ve Hollywood'un ünlü kahramanlarını aratmayan bir görsellikle izleyiciyle buluşuyor.
Ergün Gündüz'ün tasarladığı kostüm; Hollywood'da birçok süper kahramanla çalışan Fransız Parallel Life Studios firması tarafından özel olarak üretildi.
Tasarımcılar, sıkça Türkiye'ye gelerek Şükrü Özyıldız ile özel provalar gerçekleştirdi. Türkiye'de bugüne kadar hiç kullanılmamış bir kumaş da bu kostüm için özel olarak üretildi.