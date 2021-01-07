HUZUR BANA İYİ GELİYOR



Ünlü oyuncu, GQ Türkiye ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Huzur bana iyi geliyor. Bu hayata geldik, doğduk, buradayız ve öleceğiz, hayatın kıymetini bilmemiz gerekiyor. İnsanız ve her duygu insan için. Başarı, kariyer önemli ama hırs varsa onu dengelemek gerekiyor."