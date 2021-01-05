ANNELERE SAYGIM ARTTI



46 yaşındaki oyuncu, 2016'da evlendiği Sinem Kobal için ise şunları söyledi: "Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin'den sonra Sinem'e ve tüm annelere saygım beş kat arttı."