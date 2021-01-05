Kenan İmirzalıoğlu, Esquire dergisine röportaj verdi. Yakışıklı oyuncu, "Lalin'i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi. İnşallah edepli ve vicdanlı olur" dedi.
İmirzalıoğlu, usta oyunculara da övgüler dizdi: "Tuncel Kurtiz gördüğüm en çalışkan ve işine saygı duyan oyunculardandı. Deli gibi çalışırdı. Şener Şen de öyledir. Gençlerden daha çalışkandır."
Atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Esquire dergisine röportaj verdi. Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan yakışıklı oyuncu, yaşadığı duyguları şöyle dile getirdi:
"Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi, aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin'i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi. Bu duyguyu yaşamayana anlatmak zor. Kızıma en çok edebi öğretmek istiyorum. İnşallah edepli ve vicdanlı olur."
ANNELERE SAYGIM ARTTI
46 yaşındaki oyuncu, 2016'da evlendiği Sinem Kobal için ise şunları söyledi: "Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin'den sonra Sinem'e ve tüm annelere saygım beş kat arttı."