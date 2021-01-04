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Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu kızına en çok bakın neyi öğretmek istiyor! 'Lalin annesine benziyor' demişti...

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu kızına en çok bakın neyi öğretmek istiyor! 'Lalin annesine benziyor' diyen Kenan İmirzalıoğlu, evlilik ve bebek ile değişen hayatını anlattı. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin'in dünyaya gelmesiyle Sinem'e ve tüm annelere saygısının 5 kat arttığını ifade etti. "Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı" diyen Kenan İmirzalıoğlu, Esquire dergisine verdiği röportajda kızına öğretmek istediği şeyler hakkında sözleri ile dikkat çekti.

04.01.2021 15:32 - Son Güncelleme: 04.01.2021 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





