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Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu kızına en çok bakın neyi öğretmek istiyor! 'Lalin annesine benziyor' demişti...

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu kızına en çok bakın neyi öğretmek istiyor! 'Lalin annesine benziyor' diyen Kenan İmirzalıoğlu, evlilik ve bebek ile değişen hayatını anlattı. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin'in dünyaya gelmesiyle Sinem'e ve tüm annelere saygısının 5 kat arttığını ifade etti. "Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı" diyen Kenan İmirzalıoğlu, Esquire dergisine verdiği röportajda kızına öğretmek istediği şeyler hakkında sözleri ile dikkat çekti.

04.01.2021 15:32 - Son Güncelleme: 04.01.2021 15:32
Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu kızına en çok bakın neyi öğretmek istiyor! 'Lalin annesine benziyor' demişti...

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu kızına en çok bakın neyi öğretmek istiyor! "Lalin annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor" diyen Sinem Kobal, babalık duygusuyla değişen hayatını anlattı.

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Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu kızına en çok bakın neyi öğretmek istiyor! 'Lalin annesine benziyor' demişti...

Esquire dergisine konuşan Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı hem de ekim ayında dünyaya gelen kızı Lalin'le ilgili sözleriyle magazin gündeminde yer aldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun çok özel açıklamaları...

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu kızına en çok bakın neyi öğretmek istiyor! 'Lalin annesine benziyor' demişti...

İmirzalıoğlu, "Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi, aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin'i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi" ifadelerini kullandı.

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu kızına en çok bakın neyi öğretmek istiyor! 'Lalin annesine benziyor' demişti...

Empati yeteneğinin arttığını söyleyen İmirzalıoğlu, "Bu duyguyu yaşamayana anlatmak zor. Kızıma en çok edebi öğretmek istiyorum. İnşallah edepli ve vicdanlı olur. Karşısına hep iyi insanlar çıksın diye dua ediyorum. Bizim artık üç kişilik bir dünyamız var. Birlik ve bütünlük duygumuz gelişti" diye konuştu.

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu kızına en çok bakın neyi öğretmek istiyor! 'Lalin annesine benziyor' demişti...

46 yaşındaki oyuncu, 2016'da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için ise şu sözleri dile getirdi: "Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin'den sonra Sinem'e ve tüm annelere saygım beş kat arttı"

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