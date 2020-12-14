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    • Saklambaç
    • 14.12.2020 Gazete
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    'in larının sırrı ortaya çıktı! Estetikteki yeni metotlara başvurdu! ameliyatı oldu...

    Estetik yaptırdığını kabul etmeyen ’in, zaman içerisindeki değişimi merak konusu oldu. Güzel oyuncu, yöntemiyle larından yağ aldırıp, ince bir yüz hattına kavuştu.

    Yüzde yüz estetik

    Son dönemin yıldız oyuncularından olan Hande Erçel, şöhreti yakaladıktan sonra büyük bir değişim yaşadı. Erçel'in, eski ve yeni hali arasındaki fark mercek altına alındı. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan genç oyuncunun, inkar etse de estetikli olduğu anlaşıldı.

    Hande Erçel'in bugüne kadar; Dudak, yanak, badem göz ve çene dolgusu yaptırdığı öğrenildi. Erçel, bişektomi yöntemiyle yanaklarındaki yağları aldırdı. Operasyonun ardından daha ince bir yüz hattına kavuşan Erçel'in, elmacık kemikleri daha belirgin hale geldi.

    BİŞEKTOMİ NEDİR?
    Bişektomi, yanak yağı aldırma veya halk arasında bilinen ismi ile yanak inceltme ameliyatıdır. Yüzün daha iyi bir görünüm kazanmasını sağlayan bişektomi aynı zamanda yanak cerrahisi olarak da bilinmektedir.

    27 yaşındaki oyuncunun, değişimi ağızları açıkta bırakıyor.

    Bişektominin fiyatı 4 bin ile 7 bin TL arasında değişiyor.


    BADEM GÖZ VE ÇENE DOLGUSU - DUDAK VE YANAK DOLGUSU

    GÜZELLİĞİN DAYANAK NOKTASI
    Oyuncu Hande Erçel, estetikteki yeni metotla ra başvurdu! Bişektomi ameliyatı oldu!

    Yanaklarından yağ aldırıp ince yüz hatlarına kavuştu. Göz çevresini de doldurttu!
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