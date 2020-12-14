Son dönemin yıldız oyuncularından olan Hande Erçel, şöhreti yakaladıktan sonra büyük bir değişim yaşadı. Erçel'in, eski ve yeni hali arasındaki fark mercek altına alındı. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan genç oyuncunun, inkar etse de estetikli olduğu anlaşıldı.
Hande Erçel'in bugüne kadar; Dudak, yanak, badem göz ve çene dolgusu yaptırdığı öğrenildi. Erçel, bişektomi yöntemiyle yanaklarındaki yağları aldırdı. Operasyonun ardından daha ince bir yüz hattına kavuşan Erçel'in, elmacık kemikleri daha belirgin hale geldi.
BİŞEKTOMİ NEDİR?
Bişektomi, yanak yağı aldırma veya halk arasında bilinen ismi ile yanak inceltme ameliyatıdır. Yüzün daha iyi bir görünüm kazanmasını sağlayan bişektomi aynı zamanda yanak cerrahisi olarak da bilinmektedir.
27 yaşındaki oyuncunun, değişimi ağızları açıkta bırakıyor.
Bişektominin fiyatı 4 bin ile 7 bin TL arasında değişiyor.
BADEM GÖZ VE ÇENE DOLGUSU - DUDAK VE YANAK DOLGUSU
GÜZELLİĞİN DAYANAK NOKTASI
Oyuncu Hande Erçel, estetikteki yeni metotla ra başvurdu! Bişektomi ameliyatı oldu!
Yanaklarından yağ aldırıp ince yüz hatlarına kavuştu. Göz çevresini de doldurttu!