Son dönemin yıldız oyuncularından olan Hande Erçel, şöhreti yakaladıktan sonra büyük bir değişim yaşadı. Erçel'in, eski ve yeni hali arasındaki fark mercek altına alındı. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan genç oyuncunun, inkar etse de estetikli olduğu anlaşıldı.