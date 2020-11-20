Geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılan Öykü Çelik, birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid- 19 testi yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan oyuncu, kurallara uymadığı için utanma duygusu yaşamak yerine haddini aşan paylaşımlarda bulundu.

Çelik, şu sözleriyle büyük tepki çekti: "Linçseverler olarak herkes vicdanıyla uyusun.

Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" Çelik, "Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın!" eleştirileri üzerine yazdıklarını sildi.

DOĞAN SAVAŞ