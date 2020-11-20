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    • Saklambaç
    • 20.11.2020 Gazete
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    Geçtiğimiz hafta parti yapan korkuya kapılıp yaptırdı!

    Geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılan , birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid- 19 yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan oyuncu, kurallara uymadığı için utanma duygusu yaşamak yerine haddini aşan paylaşımlarda bulundu.

    Utanmazlık Öyküsü!

    Geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılan Öykü Çelik, birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid- 19 testi yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan oyuncu, kurallara uymadığı için utanma duygusu yaşamak yerine haddini aşan paylaşımlarda bulundu.

    Çelik, şu sözleriyle büyük tepki çekti: "Linçseverler olarak herkes vicdanıyla uyusun.

    Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" Çelik, "Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın!" eleştirileri üzerine yazdıklarını sildi.

    DOĞAN SAVAŞ

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    Haberler Saklambaç Geçtiğimiz hafta parti yapan Öykü Çelik korkuya kapılıp koronavirüs testi yaptırdı!