Oyuncu Tuba Ünsal ile yaşadığı aşkla adını duyuran işadamı Caner Karaloğlu, babasının Yeniköy'deki villasında yine parti yaptı. 150 kişinin katıldığı partide; oyuncu Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı ve Özlem Yarar gibi tanınmış isimler de vardı.



Fenomen Özlem Yarar da cezayı yedi.