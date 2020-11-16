CORONAVİRÜS, ülkemizde ve tüm dünyada can almaya devam ederken, İstanbul'da yine rezalet bir gece yaşandı.
Öykü Çelik, Karaloğlu'nun özel şoförlü arabasına bindi ve arka koltukta yatarak saklandı.
Çelik, bir gün önce de Akmerkez'deki rezidansta düzenlenen bir partiye katılmıştı.
Oyuncu Tuba Ünsal ile yaşadığı aşkla adını duyuran işadamı Caner Karaloğlu, babasının Yeniköy'deki villasında yine parti yaptı. 150 kişinin katıldığı partide; oyuncu Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı ve Özlem Yarar gibi tanınmış isimler de vardı.
Fenomen Özlem Yarar da cezayı yedi.
Gürültüden rahatsız olan komşular ise yine telefona sarılıp polisi aradı. Kısa süre sonra 6 ekip aracı villanın kapısına dayandı. Polisler, filyasyon ekiplerini çağırdı. Partiye katılanlar da evden çıkarılmadı. Daha sonra filyasyon ve polis ekipleri eve girerek partide bulunan 150 kendini bilmeze kişi başı 930 lira para cezası yazdı.
Partiden çıkanlar yüzlerini gizleyerek araçlara bindi.
Muhabirimiz Doğan Savaş, maskeli yüzleri tanımak için büyük çaba harcadı.
Geceye katılan işadamı Ali Cem Resne de geçen hafta Rumelihisarın'daki villasında parti vermişti
DOĞAN SAVAŞ