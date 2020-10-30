Geçen yıl çıkardığı 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla 186 milyon tık alan ünlü rapçi Norm Ender, önceki gün oyuncu İbrahim Selim'in YouTube programına katıldı. Küçükken yaptığı bazı yaramazlıkların suçunu kız kardeşine attığını itiraf eden 35 yaşındaki Ender, meslek hayatında başına gelen ilginç bir olayı da paylaştı. Ender, memleketi İzmir'de gerçekleştirdiği bir organizasyonda, kapıdaki görevlilerin kendisini tanımayıp içeri almadıklarını açıkladı.

KAHKAHA TUFANI YAŞANDI

Norm Ender, "Görevlileri ikna edemeyince posterlerdeki fotoğrafımı gösterdim. Bana yine inanmadılar. Ben de kendi organizasyonuma para vererek katılmak zorunda kaldım" diye konuştu. Bu ilginç hikaye, izleyicileri kahkahaya boğdu. Öte yandan programda seyircilerden birinin mırıldanarak söylediği "Mekanın Sahibi" şarkısını Norm Ender'in de bilememesi sahnede eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu...