DAVA AÇIYOR...

Ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin, bu konuyla ilgili ise "Pandemi sürecinde yanlış yaptığım bir şey görmüyorum" diyerek şaşırttı. Programdan sonra Şevval Şahin'e sosyal medyada tepki yağdı. Gelen yorumlar üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Şevval Şahin, yayındaki sorulardan rahatsız olduğunu ve sunuculara dava açacağını duyurdu.



İÇİ BOŞ GÜZELLİK

Türkiye güzeli olmuşsun ama ülkenden haberin yok.

İçi boş güzellik bu olsa gerek.

Sizden anca tescilli cahil olur.

Bir de utanmadan ülkemizi temsil ediyor, pes cidden.

Cahilliğin için de estetik yaptırmalısın.



MARCUS'A KATILMADI

Şahin'e yazılım mühendisi aşkı Yiğit Marcus Aral'ın, "Coronavirüs de bir nezle yani" sözleri hatırlatıldı. Güzel model, sevgilisinin görüşüne katılmadığını açıkladı.