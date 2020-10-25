Miss Turkey güzeli İstiklal Marşı'nı bilemeyince yayını terk etti! Şevval Şahin nereli, kimdir?
YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, genel kültür soruları karşısında yaşadığı zorluklarla dikkat çekti. Koronavirüsün kol gezdiği partilerle gündemde yer alan 21 yaşındaki Şevval Şahin, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?, Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?, Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?, Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşadı ve yayını terk etti. Kendisine yöneltilen birçok soruya yanıt veremeyen Şevval Şahin'in nereli olduğu merak konusu oldu.
MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin magazin gündeminden düşmüyor. Pandemi döneminde erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'la yaptığı partiler olay yaratan Şevval Şahin, bir YouTube programına konuk oldu. Her platformda "Türk olmakla gurur duyuyorum" diyen Şahin programda kendisine yöneltilen "Türk olmakla ilgili ne biliyorsunuz?" sorusuna "Bir Türk kadını benim için her zaman özgüvenli olmayı bilen, kendi ayakları üzerinde duran ve nereden geldiğini unutmayandır" diyerek yanıtladı.
İSTİKLAL MARŞI'NI BİLEMEYİNCE YAYINI TERK ETTİ
Ünlü model programda kendisine yöneltilen "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?", "Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşadı. Stüdyodaki gerilimi daha fazla yönetemeyen Şevval Şahin stüdyoyu terk etti. Bir süre sonra sakinleşerek stüdyoya geri dönen model program boyunca kendisine yöneltilen sorular karşısında zorlanmaya devam etti ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı.
BAKAN KOCA'YI TANIMADI
Pandemi döneminde sorumsuzlukla suçlanan Şevval Şahin'e "Sorgu Sual" programında 'Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?' sorusu yöneltildi. Türkiye güzeli bu soruyu yanıtlayamadı ve "Pas" dedi. Yaptığı partilerle sosyal medyada adından sık sık söz ettiren Şahin, "Her insan gibi hassasız bu konuda ama bir şekilde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz sonuçta. Pandemi sürecinde yanlış yaptığım bir şey görmüyorum. Çünkü her insan gibi ben de 4 ay boyunca Miami'deydim, ben de evden çıkmadım" sözleriyle şaşırttı.
"BEN NEYSEM OYUM"
Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde İngilizce, Türkçe karışık konuşmasıyla yarattığı tartışma hakkında "Ben sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum, Miss Turkey'den sonra da bu böyle devam etti, ben neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem" dedi.
"ERKEK ARKADAŞIMIN SÖZLERİNE KATILMIYORUM "
Şevval Şahin'e erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın "Koronavirüs nezle gibi bir şey abartmaya gerek yok" açıklaması soruldu. Ünlü model, "Hayır katılmıyorum tabii. Belki ben onun açıklama yapmasını istememişimdir ama o açıklama yapmıştır. Onun açıklama yapmasına saygı duyarak kendi tercihimle uzaklaşmış olabilirim" diye konuştu.