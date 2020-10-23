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    • Saklambaç
    • 23.10.2020 Gazete
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    için milyonlar ’ye kilitlendi

    Önceki akşam fırtınası esti. Dizi, her zamanki gibi reyting zirvesindeydi.

    Milyonlar Atv’ye kilitlendi

    Çarşamba akşamlarının soluksuz izlenen dizisi 'Kuruluş Osman, önceki akşam milyonları yine atv'ye kilitledi. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, Tüm Kişiler'de %9,39 izlenme oranı ve %22,48 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümü, 29 Ekim akşamı yayınlanacak...

    OBADA YENİ DÖNEM
    Osman Bey'in babasıyla buluşmasının ardından obada yeni dönem başladı.

    Son bölüme Osman Bey ve Ertuğrul Bey'in kavuşması damga vurdu.
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    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman için milyonlar Atv’ye kilitlendi