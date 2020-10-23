Çarşamba akşamlarının soluksuz izlenen dizisi 'Kuruluş Osman, önceki akşam milyonları yine atv'ye kilitledi. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, Tüm Kişiler'de %9,39 izlenme oranı ve %22,48 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümü, 29 Ekim akşamı yayınlanacak...