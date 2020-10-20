DOKTORLARA TEŞEKKÜR

Herkesten dua isteyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Neva'mızın şifa bulması için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzde ameliyatın olumlu sonuçlarını görebilmeyi umduğumuz on beş günlük bir bekleme sürecimiz var. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de sevenlerimizden dua istiyoruz."