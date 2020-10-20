Şarkıcı Sinan Özen'in sekiz aylık kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz günlerde 7'nci kez ameliyata alındı. Özen, başarılı geçen operasyonun ardından sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj yayınladı.
DOKTORLARA TEŞEKKÜR
Herkesten dua isteyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Neva'mızın şifa bulması için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzde ameliyatın olumlu sonuçlarını görebilmeyi umduğumuz on beş günlük bir bekleme sürecimiz var. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de sevenlerimizden dua istiyoruz."