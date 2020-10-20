Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 20.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    sekiz aylık kızı Neva için istedi

    ’in, sekiz aylık kızı Neva’nın 7’nci ameliyatı başarılı geçti. Operasyonun sonucu için 15 gün bekleyeceklerini belirten sanatçı, herkesten istedi.

    Dua istiyoruz

    Şarkıcı Sinan Özen'in sekiz aylık kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz günlerde 7'nci kez ameliyata alındı. Özen, başarılı geçen operasyonun ardından sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj yayınladı.

    DOKTORLARA TEŞEKKÜR
    Herkesten dua isteyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Neva'mızın şifa bulması için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzde ameliyatın olumlu sonuçlarını görebilmeyi umduğumuz on beş günlük bir bekleme sürecimiz var. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de sevenlerimizden dua istiyoruz."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Sinan Özen sekiz aylık kızı Neva için dua istedi