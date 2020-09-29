Yağmur Aşık'ın eşini öldürmek için plan yaptığı iddia edilen sevgilisi Erdi Sungur, bir programa konuk oldu. Kan donduran itiraflarda bulundu. Sungur "Yağmur Aşık, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullandı. Aşık'ın öldürtmek istediği kocasını insanı kemiğiyle yiyen domuzla bir depoya kapatıp yedirteceğini de itiraf etti. Bu sözler herkesi şaşkına çevirdi.

KORUMA KARARI ALDIRDI

Emre Aşık ise önceki gün karakola gitti. Tehdit edildiğine dair ifade verdi. Yaklaşık 2 saat içeride kaldı. "Tehdit edildiğinize dair haberler çıktı. Başınıza silah dayandığı ve kendi mezarınızı kazdığınız doğru mu?" sorularına avukatı cevap verdi. Aşık'ın avukatı, "Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Gelen tehdit mesajları ile ilgili de koruma kararı aldırdık. Artık böyle bir şey olmayacak" dedi. Eski futbolcu, evine giderek çocuklarıyla hasret giderdi.

DOĞAN SAVAŞ