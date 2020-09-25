Türk modasının efsane ismi Yıldırım Mayruk, ünlü işadamı Sait Emir ana sponsorluğunda tarihi Fişekhane'de gerçekleşen jübileyle meslek hayatına veda etti. 15 milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu'nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar dünyanın en seçkin markaları tarafından Yıldırım Mayruk için üretildi. 60 yıl boyunca Türk modasına yön veren Mayruk'un defilesinde; Ahu Yağtu, Arzum Onan, Aslıhan Karalar, Azra Akın, Çağla Şıkel, Ece Gürsel, Emel Yıldırım, Sevcihan Tunca, İvana Sert ve Özlem Yıldız boy gösterdi...