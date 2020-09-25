Türk modasının efsane ismi Yıldırım Mayruk, ünlü işadamı Sait Emir ana sponsorluğunda tarihi Fişekhane'de gerçekleşen jübileyle meslek hayatına veda etti. 15 milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu'nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar dünyanın en seçkin markaları tarafından Yıldırım Mayruk için üretildi. 60 yıl boyunca Türk modasına yön veren Mayruk'un defilesinde; Ahu Yağtu, Arzum Onan, Aslıhan Karalar, Azra Akın, Çağla Şıkel, Ece Gürsel, Emel Yıldırım, Sevcihan Tunca, İvana Sert ve Özlem Yıldız boy gösterdi...
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Podyuma en son usta oyuncu Türkan Şoray çıktı. Bu sırada Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı.
Çağla Şikel ile Emel Yıldırım, podyumun tozunu attırdı.
Özlem Yıldız da Yıldırım Mayruk için podyumda hazır bulundu.
YENİDEN DOĞUŞ
Defilenin sponsoru Sait Emir, "Bu geceye Apocalypse adını verdik. Apocalypse eski Mısır'da yeniden doğuş demek. Bu bir son değil başlangıç" dedi...
ANNE KIZ EL ELE
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ve kızı 2018 Türkiye 2. Güzeli Tara podyuma el ele çıktı.
Görkemli geceye Bülent Ersoy da katıldı.