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    • Saklambaç
    • 15.09.2020 Gazete
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    Son coronavirüs testi negatif çıkan yapımcı firmadan aldığı yanıtla küplere bindi!

    İnternetteki dizisinin setinde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan , emin olmak istedi. Özel bir hastaneye giden Boz’un testi negatif çıktı. Durumu yapım firmasına ileten oyuncu, aldığı ‘Sonucu açıklama’ yanıtı karşısında küplere bindi.

    Bozuk attı!

    Alina Boz, internet ortamında yayınlanan dizisinin setinde Covid-19 testi yaptırdı. Güzel oyuncu ile rol arkadaşı Kubilay Aka'nın testi pozitif çıktı. Hemen evinde karantinaya giren Boz, hiçbir belirti olmaması üzerine Amerikan Hastanesi'nde yeni test yaptırdı.

    Boz'un sonucu bu kez 'negatif' çıktı. Alina Boz, yapım şirketinin yetkililerine arayıp testinin negatif olduğunu söyledi. Aldığı yanıt ise "Sonucun negatif olduğunu açıklama. Kimseye bir şey söylemeden evinde karantinaya devam et" oldu. Alina Boz, bu yanıt karşısında küplere binse de kimseye bir şey söylemedi. Yetkililerin, set ekibine yaptırdıkları testlerin güvenilirliği sorgulanacağı için mi yoksa Covid-19 üzerinden reklam yapmaya çalıştıkları için mi bu yanıtı verdiği merak konusu oldu...

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    Kubilay Aka'nın da Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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