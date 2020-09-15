Boz'un sonucu bu kez 'negatif' çıktı. Alina Boz, yapım şirketinin yetkililerine arayıp testinin negatif olduğunu söyledi. Aldığı yanıt ise "Sonucun negatif olduğunu açıklama. Kimseye bir şey söylemeden evinde karantinaya devam et" oldu. Alina Boz, bu yanıt karşısında küplere binse de kimseye bir şey söylemedi. Yetkililerin, set ekibine yaptırdıkları testlerin güvenilirliği sorgulanacağı için mi yoksa Covid-19 üzerinden reklam yapmaya çalıştıkları için mi bu yanıtı verdiği merak konusu oldu...

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Kubilay Aka'nın da Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.