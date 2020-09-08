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    • Saklambaç
    • 08.09.2020 Gazete
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    daldan dala! Şimdi de ile birlikte...

    ’dan ayrılan ’nın adı yaz başından beri birçok isimle anıldı. Corona dinlemeyip parti parti gezen Subaşı’nın şimdi de ile birlikte olduğu iddia edildi.

    Roman yazdı!

    Hayatını anlatan bir kitap kaleme alan Şeyma Subaşı, yaz başından beri de aşk romanı yazdı!

    İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ilişkisi yürümeyen Şeyma'nın adı sırasıyla Mehmet Germiyanlıgil, Murat Kazancıoğlu ve Kaan Özhelvacı ile anıldı. Özel hayatının yanı sıra Covid-19'a rağmen parti parti gezmesiyle de olay olan Şeyma Subaşı'nın ismi, yeni bir dedikoduya karıştı. Bodrum'da tatilde olan Şeyma'nın burada Sinan Urfalı ile yakınlaştığı iddia edildi!

    ONLARIN AŞKI ENGEL TANIDI
    Şeyma Subaşı ile Guido Senia, ilişkilerinin İtalya ile Türkiye arasındaki mesafe nedeniyle bittiğini söylese de kimseyi inandıramadı!
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    Haberler Saklambaç Şeyma Subaşı daldan dala! Şimdi de Sinan Urfalı ile birlikte...
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