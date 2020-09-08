Hayatını anlatan bir kitap kaleme alan Şeyma Subaşı, yaz başından beri de aşk romanı yazdı!
İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ilişkisi yürümeyen Şeyma'nın adı sırasıyla Mehmet Germiyanlıgil, Murat Kazancıoğlu ve Kaan Özhelvacı ile anıldı. Özel hayatının yanı sıra Covid-19'a rağmen parti parti gezmesiyle de olay olan Şeyma Subaşı'nın ismi, yeni bir dedikoduya karıştı. Bodrum'da tatilde olan Şeyma'nın burada Sinan Urfalı ile yakınlaştığı iddia edildi!
ONLARIN AŞKI ENGEL TANIDI
Şeyma Subaşı ile Guido Senia, ilişkilerinin İtalya ile Türkiye arasındaki mesafe nedeniyle bittiğini söylese de kimseyi inandıramadı!