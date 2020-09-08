İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ilişkisi yürümeyen Şeyma'nın adı sırasıyla Mehmet Germiyanlıgil, Murat Kazancıoğlu ve Kaan Özhelvacı ile anıldı. Özel hayatının yanı sıra Covid-19'a rağmen parti parti gezmesiyle de olay olan Şeyma Subaşı'nın ismi, yeni bir dedikoduya karıştı. Bodrum'da tatilde olan Şeyma'nın burada Sinan Urfalı ile yakınlaştığı iddia edildi!