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    • Saklambaç
    • 08.09.2020 Gazete
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    Dünyaca ünlü yıldız Salma Hayek yaz tatilini ’de geçirdi! ’deki koylarımıza hayran kaldı

    Dünyaca ünlü birçok yıldız gibi Salma Hayek’in de bu yaz tatilini ’de geçirdiği ortaya çıktı. Gizli saklı ’e gelen ünlü isim, ’deki koylarımıza hayran kaldı. Oyuncu, daha sonra rotasını ’na çevirdi.

    Çok beğendi!

    Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Salma Hayek, Fransız işadamı eşi Francois- Henri Pinault ve kızı Valentina ile geçtiğimiz haftalarda mavi tura çıktı. Ege'yi tekneyle karış karış gezen ünlü oyuncunun, Türkiye'ye de uğradığı ortaya çıktı.

    Marmaris'teki eşsiz koylarda yüzen Hayek, tatil pozlarını Instagram'da paylaştı. 54. yaş gününü de Ege'de kutlayan dünyaca ünlü oyuncu, mayolu pozuna "Tahmin edin kim 54 yaşına giriyor?" notu düşerek daha genç hissettiğini vurguladı. Hayek ve ailesi Türkiye tatilinden sonra ise soluğu Simi ve Mikonos gibi Yunan Adaları'nda aldı.

    33 MİLYAR $'LIK MİSAFİR

    Hayek'in Türkiye'de tatil yaptığı eşi Francois-Henri Pinault, 33 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden.
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