Marmaris'teki eşsiz koylarda yüzen Hayek, tatil pozlarını Instagram'da paylaştı. 54. yaş gününü de Ege'de kutlayan dünyaca ünlü oyuncu, mayolu pozuna "Tahmin edin kim 54 yaşına giriyor?" notu düşerek daha genç hissettiğini vurguladı. Hayek ve ailesi Türkiye tatilinden sonra ise soluğu Simi ve Mikonos gibi Yunan Adaları'nda aldı.